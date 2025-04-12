Насправді Гренландія вже є частиною Північної Америки: але є один нюанс (фото)

Адміністрація Дональда Трампа продовжує заявляти про те, що США повинні мати прямий контроль над Гренландією, посилаючись на те, що острів життєво важливий для національної безпеки. Вчені підтверджують, що Гренландія вже є частиною Північної Америки, але лише з погляду тектоніки.

Related video

Про це пише IFLScience.

Річ у тім, що з погляду тектоніки Гренландія справді розташована на Північноамериканській плиті. Але коли справа доходить до історії, політики, суспільства і культури, то, питання про "приналежність острова Північній Америці" — залишається набагато складнішим питанням.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Північноамериканська плита — тектонічна плита, що включає більшу частину США, Канади та Мексики, а також Кубу, Багами, крайній північно-західний край Сибіру, північну Японію і частину Ісландії, а також Азорських островів.

Усі ці регіони пов'язані під поверхнею планети, проте різко розходяться над нею. Наприклад, Ісландія та Азорські острови політично та культурно є європейськими; Куба входить до складу Латинської Америки, тоді як Багами належать до Карибського регіону; Північно-західний Сибір та північна Японія є, безсумнівно, азійськими за географією та ідентичністю.

Цікаво, але з погляду геології навіть не всі Сполучені штати покояться на Північноамериканській плиті. Наприклад, Гаваї розташовані в центрі Тихоокеанської плити, як і велика частина Каліфорнії, розташованої на захід від розлому Сан-Андреас. Простіше кажучи, все це вказує на те, що тектонічні плити зовсім не збігаються безпосередньо з кордонами країн і континентів.

Карта світу, що показує основні тектонічні плити на поверхні Землі Фото: Shutterstock

Усе стає ще більш заплутаним, коли справа доходить до історичних і політичних зв'язків. Гренландія має складну ідентичність, сформовану унікальним поєднанням внутрішніх і зовнішніх впливів, як і будь-яка країна. Дослідники зазначають, що Гренландія має давні історичні та культурні зв'язки з Північною Америкою через гренландських інуїтів та інші корінні народи, які розділяють спільний родовід з корінними американцями.

Водночас за словами дослідників, сучасні зв'язки з Північною Америкою, більш обмежені. Одним із прикладів є військова дослідницька база США, побудована в Гренландії ще під час холодної війни. Діючи з 1959 по 1967 рік, вона відображала стратегічний інтерес Америки до цієї частини Арктики, але це був короткий і невдалий досвід, а не тривалий зв'язок.

Політично це автономна територія Данії, що вказує, що її сучасне управління і деякі культурні зв'язки глибоко вкорінені в Європі. Наприклад, данська мова широко поширена поряд із гренландською, а системи освіти, права та охорони здоров'я острова змодельовані за зразком скандинавських країн. Простими словами, острову дивним чином вдається одночасно зберегти тисячолітню спадщину інуїтів, а корінна культура формує повсякденне життя людей по всьому острову.

Зазначимо, що наприкінці 2024 року новообраний президент США Дональд Трамп написав у соціальних мережах про те, що "з метою національної безпеки в усьому світі" США вважають за необхідне встановлення контролю над Гренландією. Для більшості світу така заява прозвучала вельми дивовижно, проте США розглядали цю ідею протягом усієї своєї історії.

Проте влада Гренландії постійно відстоює право нації на самовизначення, заявляючи, що країна "не продається". Нещодавні опитування показали, що переважна більшість людей у Гренландії хочуть здобути незалежність від Данії — і вони, безумовно, не хочуть бути частиною США.

Водночас за словами дослідників, Гренландія не піддається простій класифікації: з погляду геології — вона північноамериканська; з погляду історії — пов'язана з корінними народами Арктики; з погляду політики — пов'язана з Європою; з погляду культури — перебуває десь посередині.

Раніше Фокус писав про те, чому Трамп хоче Гренландію: Похмура таємниця проєкту "Крижаний черв'як".