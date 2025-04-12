В США пройдут первые в мире гонки сперматозоидов: что известно о турнире (видео)

25 апреля в американском штате Калифорния состоится первая в мире гонка сперматозоидов Sperm Racing. Организаторы события назвали главной целью мероприятия борьбу с понижением фертильности у мужчин.

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Об этом сообщает издание Traded.

Журналисты пишут, что для соревнования организаторы собрали $1 млн пожертвований, а само событие состоится в зале Hollywood Palladium в Лос-Анджелесе, где сможет находиться до пяти тысяч зрителей. По словам инициаторов, они намерены превратить событие в спектакль, где будут пресс-конференции, "взвешивание" участников, а также прямые эфиры с комментариями и тотализатором.

"Мужская фертильность снижается. И довольно сильно. Это происходит тихо, стабильно и никто не говорит об этом. Подвижность сперматозоидов — ключевой фактор, который можно измерить, отследить и улучшить. Но никто не превратил это в то, что волнует людей. Мы сделали это", — сообщают организаторы Sperm Racing.

Организаторы проведут онлайн-трансляцию с микроскопической гоночной трассы, где в режиме реального времени будут отслеживать подвижность сперматозоидов. Центральным событием станет "гонка" между командами Калифорнийского и Южно-Калифорнийского университетов.

"Мы создали микроскопическую трассу, имитирующую репродуктивную систему: химические сигналы, динамика жидкости, синхронизированный старт", — объясняют организаторы в своем манифесте.

Также на "турнире" планируют использовать высокочувствительные камеры, которые будут транслировать каждое движение сперматозоидов. Также во время прямого эфира организаторы планируют показывать статистику, таблицу лидеров и видео повторы. Победителем "гонки" будет назван тот сперматозоид, который первым пересечет финиш благодаря системе визуализации.

Ранее стало известно о том, как повысить шансы на зачатие ребенка у мужчин. Ученые говорят, что одной из причин является наличие стрессов у мужчин, а преодоление такого может улучшить шансы на появление желаемых потомков.

Впоследствии сообщалось, что ученые нашли сперматозоиды, нарушающие правила физики. Ученые выяснили, что половые клетки оказались способными противостоять одному из фундаментальных правил Ньютона.