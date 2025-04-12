У США пройдуть перші у світі перегони сперматозоїдів: що відомо про турнір (відео)

25 квітня в американському штаті Каліфорнія відбудеться перші у світі перегони сперматозоїдів Sperm Racing. Організатори події назвали головною метою заходу боротьбу з пониженням фертильності у чоловіків.

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Про це повідомляє видання Traded.

Журналісти пишуть, що для змагання організатори зібрали $1 млн пожертв, а сама подія відбудеться в залі Hollywood Palladium у Лос-Анджелесі, де зможе перебувати до п'яти тисяч глядачів. За словами ініціаторів, вони мають намір перетворити подію на виставу, де будуть пресконференції, "зважування" учасників, а також прямі ефіри з коментарями та тоталізатором.

"Чоловіча фертильність знижується. і доволі сильно. Це відбувається тихо, стабільно і ніхто не говорить про це. Рухливість сперматозоїдів — ключовий фактор, який можна виміряти, відстежити та покращити. Але ніхто не перетворив це на те, що хвилює людей. Ми зробили це", — повідомляють організатори Sperm Racing.

Організатори проведуть онлайн-трансляцію з мікроскопічної гоночної траси, де в режимі реального часу відстежуватимуть рухливість сперматозоїдів. Центральною подією стане "гонка" між командами Каліфорнійського та Південно-Каліфорнійського університетів.

"Ми створили мікроскопічну трасу, що імітує репродуктивну систему: хімічні сигнали, динаміка рідини, синхронізований старт", — пояснюють організатори у своєму маніфесті.

Також на "турнірі" планують використовувати високочутливі камери, які транслюватимуть кожен рух сперматозоїдів. Також під час прямого ефіру організатори планують показувати статистику, таблицю лідерів та відеоповтори. Переможцем "гонки" буде названо той сперматозоїд, який першим перетне фініш завдяки системі візуалізації.

Раніше стало відомо про те, як підвищити шанси на зачаття дитини у чоловіків. Вчені кажуть, що однією з причин є наявність стресів у чоловіків, а подолання такого може покращити шанси на появу бажаних нащадків.

Згодом повідомлялося, що вчені знайшли сперматозоїди, що порушують правила фізики. Науковці вияснили, що статеві клітини виявилися здатними протистояти одному з фундаментальних правил Ньютона.