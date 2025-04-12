Над Украиной взошла уникальная Розовая Луна
Апрельское полнолуние, которое можно видеть в небе в ночь на 13 апреля, это уникальное астрономическое явление.
Об этом сообщает Space.
Апрельское полнолуние этого года является особенным, поскольку оно совпадает с моментом, когда спутник находится дальше от Земли на своей орбите, которая также известна, как апогей.
Из-за этого полная Луна выглядит немного меньше и не такой яркой, чем обычно. Это явление называют "микролуной". Хотя разницу трудно увидеть невооруженным глазом.
Пик полнолуния придется на 20.22 по восточноамериканскому времени, что соответствует 03.22 ночи 13 апреля по киевскому времени.
Также, Луна также будет яркой и полной в воскресенье, 13 апреля.
Сейчас в сети уже распространяются фото невероятного астрономического явления.
Что известно о розовой Луне
Это полнолуние также играет значительную роль в религиозных календарях. В христианской традиции это полнолуние определяет дату Пасхи, которая приходится на первое воскресенье после первого полнолуния после весеннего равноденствия. В 2025 году Пасха будет отмечаться 20 апреля.
Название Full Pink Moon происходит от розового мха или ползучего флокса. Это весенний цветок, который расцветает одним из первых весной в Северной Америке. Это название восходит к традициям коренных американцев и было популяризировано Альманахом старого фермера. Другие исторические названия апрельского полнолуния включают травяной месяц, яичный месяц и рыбный месяц, каждый из которых обозначает сезонные переходы в разных культурах.
Поэтому, несмотря на название, Pink Moon не будет выглядеть розовым — его назвали в честь весенних полевых цветов.
Напомним, Фокус рассказывал о лунном календаре на апрель 2025 года и какие дни будут благоприятными для того, чтобы начинать новые дела.