Над Украиной взошла уникальная Розовая Луна

Апрельское полнолуние, которое можно видеть в небе в ночь на 13 апреля, это уникальное астрономическое явление.

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Об этом сообщает Space.

Апрельское полнолуние этого года является особенным, поскольку оно совпадает с моментом, когда спутник находится дальше от Земли на своей орбите, которая также известна, как апогей.

Из-за этого полная Луна выглядит немного меньше и не такой яркой, чем обычно. Это явление называют "микролуной". Хотя разницу трудно увидеть невооруженным глазом.

Розовую луну назвали в честь цветов Фото: соцсети

Пик полнолуния придется на 20.22 по восточноамериканскому времени, что соответствует 03.22 ночи 13 апреля по киевскому времени.

Также, Луна также будет яркой и полной в воскресенье, 13 апреля.

Сейчас в сети уже распространяются фото невероятного астрономического явления.

Что известно о розовой Луне

Это полнолуние также играет значительную роль в религиозных календарях. В христианской традиции это полнолуние определяет дату Пасхи, которая приходится на первое воскресенье после первого полнолуния после весеннего равноденствия. В 2025 году Пасха будет отмечаться 20 апреля.

Название Full Pink Moon происходит от розового мха или ползучего флокса. Это весенний цветок, который расцветает одним из первых весной в Северной Америке. Это название восходит к традициям коренных американцев и было популяризировано Альманахом старого фермера. Другие исторические названия апрельского полнолуния включают травяной месяц, яичный месяц и рыбный месяц, каждый из которых обозначает сезонные переходы в разных культурах.

Розовую луну назвали в честь цветов, поэтому она на самом деле не является розовой Фото: соцсети

Поэтому, несмотря на название, Pink Moon не будет выглядеть розовым — его назвали в честь весенних полевых цветов.

Напомним, Фокус рассказывал о лунном календаре на апрель 2025 года и какие дни будут благоприятными для того, чтобы начинать новые дела.