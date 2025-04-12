Над Україною зійшов унікальний Рожевий Місяць

Квітнева повня, яку можна бачити в небі в ніч на 13 квітня, це унікальне астрономічне явище.

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Про це повідомляє Space.

Квітнева повня цього року є особливою, оскільки вона збігається з моментом, коли супутник перебуває якнайдалі від Землі на своїй орбіті, яка також відома, як апогей.

Через це повний Місяць виглядає трохи меншим і не таким яскравим, ніж зазвичай. Це явище називають "мікромісяцем". Хоча різницю важко побачити неозброєним оком.

Рожевий місяць назвали на честь квітів Фото: соцмережі

Пік повного Місяця припаде на 20.22 за східноамериканським часом, що відповідає 03.22 ночі 13 квітня за київським часом.

Також, Місяць також буде яскравим і повним у неділю, 13 квітня.

Наразі у мережі вже поширюються фото неймовірного астрономічного явища.

Що відомо про рожевий Місяць

Цей повний місяць також відіграє значну роль у релігійних календарях. У християнській традиції ця повня визначає дату Великодня, який припадає на першу неділю після першого повного місяця після весняного рівнодення. У 2025 році Великдень відзначатиметься 20 квітня.

Назва Full Pink Moon походить від рожевого моху або повзучого флокса. Це весняна квітка, яка розквітає однією з перших у навесні у Північній Америці. Ця назва сягає традицій корінних американців і була популяризована Альманахом старого фермера. Інші історичні назви квітневого повного місяця включають трав'яний місяць, яєчний місяць і риб'ячий місяць, кожна з яких позначає сезонні переходи в різних культурах.

Рожевий місяць назвали на честь квітів, тому він насправді не є рожевим Фото: соцмережі

Тож, попри назву, Pink Moon не буде виглядати рожевим — його назвали на честь весняних польових квітів.

Нагадаємо, Фокус розповідав про місячний календар на квітень 2025 року і які дні будуть сприятливими для того, щоб починати нові справи.