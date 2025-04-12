Над Україною зійшов унікальний Рожевий Місяць
Квітнева повня, яку можна бачити в небі в ніч на 13 квітня, це унікальне астрономічне явище.
Про це повідомляє Space.
Квітнева повня цього року є особливою, оскільки вона збігається з моментом, коли супутник перебуває якнайдалі від Землі на своїй орбіті, яка також відома, як апогей.
Через це повний Місяць виглядає трохи меншим і не таким яскравим, ніж зазвичай. Це явище називають "мікромісяцем". Хоча різницю важко побачити неозброєним оком.
Пік повного Місяця припаде на 20.22 за східноамериканським часом, що відповідає 03.22 ночі 13 квітня за київським часом.
Також, Місяць також буде яскравим і повним у неділю, 13 квітня.
Наразі у мережі вже поширюються фото неймовірного астрономічного явища.
Що відомо про рожевий Місяць
Цей повний місяць також відіграє значну роль у релігійних календарях. У християнській традиції ця повня визначає дату Великодня, який припадає на першу неділю після першого повного місяця після весняного рівнодення. У 2025 році Великдень відзначатиметься 20 квітня.
Назва Full Pink Moon походить від рожевого моху або повзучого флокса. Це весняна квітка, яка розквітає однією з перших у навесні у Північній Америці. Ця назва сягає традицій корінних американців і була популяризована Альманахом старого фермера. Інші історичні назви квітневого повного місяця включають трав'яний місяць, яєчний місяць і риб'ячий місяць, кожна з яких позначає сезонні переходи в різних культурах.
Тож, попри назву, Pink Moon не буде виглядати рожевим — його назвали на честь весняних польових квітів.
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