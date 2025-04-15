На Земле останется всего один континент: это закончится очень плохо для всего, что мы знаем

Новое исследование говорит о том, что планета может столкнуться с массовым вымиранием из-за изменения климата, когда все континенты сольются в один. Ученые говорят, что это может стать первым крупным вымиранием с момента исчезновения динозавров.

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Об этом сообщает Earth.com.

Авторы работы использовали мощные климатические модели, чтобы разобраться в том, как будущий суперконтинент Пангея Ультима изменит глобальные условия. Согласно прогнозам, образуется более жаркая и сухая среда с очень ограниченными возможностями для выживания.

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Исследование было опубликовано в журнале Nature Geoscience и было проведено под руководством доктора Александра Фарнсворта, старшего научного сотрудника Бристольского университета.

Геологи уже давно говорят о том, что земные континенты перемещаются с течением времени. Пангея Ультима – это суперконтинент, который появится через миллионы лет. Если это действительно произойдет, то большая часть суши будет находится вдали от океанического охлаждающего влияния, известного как эффект континентальности.

"Новосозданный континент создаст тройной удар, включающий эффект континентальности, более жаркое солнце и больше CO₂ в атмосфере, увеличивая тепло для большей части планеты", — говорит Фарнсворт.

Ученые напоминают, что со временем Солнце станет ярче, разогревая планету еще больше. А вулканическая активность добавит больше углекислого газа, что также нагреет атмосферу.

"Широко распространенные температуры от 40 до 50 °C (от 104 до 122 °F) и даже более высокие ежедневные экстремальные значения, усугубленные высоким уровнем влажности, в конечном итоге решат нашу судьбу. Люди — наряду со многими другими видами — умрут из-за своей неспособности отдавать это тепло через пот, охлаждая свои тела", — добавляет автор исследования.

Поскольку ожидается, что солнце будет излучать примерно на 2,5% больше радиации, а суперконтинент будет расположен в основном в жарких, влажных тропиках, большая часть планеты может столкнуться с температурами от 40 до 70 °C (от 104 до 158 °F).

Исторически сложилось, что млекопитающие уже переносили низкие температуры, отращивая шерсть или даже впадая в спячку. Но постоянную палящую жару переносить будет сложнее, потому как потоотделение нужно для охлаждения тела. Но для того, чтобы млекопитающие могли регулировать тепло, им необходимы прохладные убежища и надежный источник воды.

Данные же говорят о том, что только 8–16 % земель на будущем суперконтиненте останутся в пределах допустимого диапазона. Засуха также ограничит запасы воды и сократит растительность на планете. В такой ситуации для млекопитающих поиски воды и пищи станут крайне сложными.

Напомним, когда на Земле произошло крупнейшее массовое вымирание. Во время Великого вымирания было уничтожено 95% видов морских живых существ и 70% наземных видов.