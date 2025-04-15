На Землі залишиться лише один континент: це закінчиться дуже погано для всього, що ми знаємо

Нове дослідження говорить про те, що планета може зіткнутися з масовим вимиранням через зміну клімату, коли всі континенти зіллються в один. Вчені кажуть, що це може стати першим великим вимиранням з моменту зникнення динозаврів.

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Про це повідомляє Earth.com.

Автори роботи використовували потужні кліматичні моделі, щоб розібратися в тому, як майбутній суперконтинент Пангея Ультима змінить глобальні умови. Згідно з прогнозами, утвориться більш спекотне і сухе середовище з дуже обмеженими можливостями для виживання.

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Дослідження було опубліковано в журналі Nature Geoscience і було проведене під керівництвом доктора Александра Фарнсворта, старшого наукового співробітника Брістольського університету.

Геологи вже давно говорять про те, що земні континенти переміщуються з плином часу. Пангея Ультима — це суперконтинент, який з'явиться через мільйони років. Якщо це дійсно станеться, то більша частина суходолу перебуватиме далеко від океанічного охолоджувального впливу, відомого як ефект континентальності.

"Новостворений континент створить потрійний удар, що включає ефект континентальності, спекотніше сонце і більше CO₂ в атмосфері, збільшуючи тепло для більшої частини планети", — каже Фарнсворт.

Учені нагадують, що з часом Сонце стане яскравішим, розігріваючи планету ще більше. А вулканічна активність додасть більше вуглекислого газу, що також нагріє атмосферу.

"Широко поширені температури від 40 до 50 °C (від 104 до 122 °F) і навіть вищі щоденні екстремальні екстремальні значення, посилені високим рівнем вологості, в кінцевому підсумку вирішать нашу долю. Люди — поряд із багатьма іншими видами — помруть через свою нездатність віддавати це тепло через піт, охолоджуючи свої тіла", — додає автор дослідження.

Оскільки очікується, що сонце випромінюватиме приблизно на 2,5% більше радіації, а суперконтинент буде розташований здебільшого в спекотних, вологих тропіках, більша частина планети може зіткнутися з температурами від 40 до 70 °C (від 104 до 158 °F).

Історично склалося, що ссавці вже переносили низькі температури, відрощуючи шерсть або навіть впадаючи в сплячку. Але постійну пекучу спеку переносити буде складніше, бо потовиділення потрібне для охолодження тіла. Але для того, щоб ссавці могли регулювати тепло, їм необхідні прохолодні сховища і надійне джерело води.

Дані ж говорять про те, що тільки 8-16 % земель на майбутньому суперконтиненті залишаться в межах допустимого діапазону. Посуха також обмежить запаси води і скоротить рослинність на планеті. У такій ситуації для ссавців пошуки води та їжі стануть вкрай складними.

Нагадаємо, коли на Землі сталося найбільше масове вимирання. Під час Великого вимирання було знищено 95% видів морських живих істот і 70% наземних видів.