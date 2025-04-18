Научное "открытие века" не оправдалось: в 124 световых годах от Земли ни души

На этой неделе группа астрономов заявила, что обнаружила признаки жизни на планете, расположенной в 124 световых годах от Земли. Потенциальное открытие инопланетной жизни было сделано с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба.

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Об этом сообщает Futurism.

Речь идет о планете под названием K2-12b, которую уже ранее отнесли к потенциально обитаемым, так как это океанический мир. Во время последнего анализа ученые нашли на планете так называемую биосигнатуру.

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Под биосигнатурой подразумевается наличие диметилсульфида. Дело в том, что на Земле это органическое соединение вырабатывают исключительно фитопланктоны и другие микробы. Основываясь на этом, авторы исследования, опубликованного в журнале The Astrophysical Journal Letters, утверждают, что на планете K2-12b может быть жизнь.

Но это утверждение не может быть настолько однозначным. Несмотря на то, что диметилсульфид является органическим соединением на Земле, существует ряд доказательств того, что это вещество может производиться в ходе небиологических процессов в других частях космоса, говорит научный писатель Кори С. Пауэлл.

К примеру, февральское исследование обнаружило диметилсульфид в межзвездной среде, а если быть точнее – в облаках газа и пыли. Прошлогоднее исследование показало, что эта молекула может быть получена в результате взаимодействия с ультрафиолетом атмосферы экзопланеты, чей аналог был создан в лаборатории. Подобная биосигнатура также была обнаружена ранее на совершенно бесплодной комете.

Все это ставит под сомнение утверждение о том, что диметилсульфид может являться индикатором внеземной жизни.

"Никто не хочет преждевременно заявлять, что мы обнаружили жизнь", — заявил на пресс-конференции астроном из Кембриджского университета и ведущий автор недавнего открытия Никку Мадхусудхан.

В это же время, команда называет свое открытие "революционным моментом".

"Это первый раз, когда человечество увидело потенциальные биосигнатуры на пригодной для жизни планете", — добавил ведущий автор исследования.

Примечательно, что агентство NASA, выпустившее пресс-релиз о предыдущей работе Мадхусудхана, которая обнаружила метан и углерод в атмосфере K2-12b, не прокомментировало это последнее исследование.

Известно, что масса планеты K2-12b в пять раз больше Земли, но меньше Нептуна. Она вращается в обитаемой зоне свой звезды, где температура достаточна для наличия жидкой воды на поверхности. Работа Мадхусудхана показала, что в атмосфере K2-12b концентрация диметилсульфида в тысячи раз превышает земную.

Большинство астрономов скептически отнеслись к такому громкому заявлению, назвав его "преждевременным". По словам астробиолога из Калифорнийского университета в Риверсайде Эдварда Швитермана, наличие биосигнатуры в атмосфере K2-12b должны подтвердить независимые команды.

Напомним, ученые выяснили, что фосфин на Венере связан с вулканизмом, а не внеземной жизнью. По мнению экспертов, таинственный газ мог образоваться благодаря мощным извержениям вулканов и облакам диоксида серы.