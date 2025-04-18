Наукове "відкриття століття" не справдилося: у 124 світлових роках від Землі ні душі

Цього тижня група астрономів заявила, що виявила ознаки життя на планеті, розташованій у 124 світлових роках від Землі. Потенційне відкриття інопланетного життя було зроблено за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба.

Related video

Про це повідомляє Futurism.

Йдеться про планету під назвою K2-12b, яку вже раніше віднесли до потенційно населених, оскільки це океанічний світ. Під час останнього аналізу вчені знайшли на планеті так звану біосигнатуру.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Під біосигнатурою мається на увазі наявність диметилсульфіду. Річ у тім, що на Землі цю органічну сполуку виробляють виключно фітопланктони та інші мікроби. Ґрунтуючись на цьому, автори дослідження, опублікованого в журналі The Astrophysical Journal Letters, стверджують, що на планеті K2-12b може бути життя.

Але це твердження не може бути настільки однозначним. Незважаючи на те, що диметилсульфід є органічною сполукою на Землі, є низка доказів того, що цю речовину можна виробляти під час небіологічних процесів в інших частинах космосу, каже науковий письменник Корі С. Пауелл. Пауелл.

Приміром, лютневе дослідження виявило диметилсульфід у міжзоряному середовищі, а якщо бути точнішим — у хмарах газу і пилу. Торішнє дослідження показало, що ця молекула може бути отримана в результаті взаємодії з ультрафіолетом атмосфери екзопланети, чий аналог було створено в лабораторії. Подібна біосигнатура також була виявлена раніше на абсолютно безплідній кометі.

Усе це ставить під сумнів твердження про те, що диметилсульфід може бути індикатором позаземного життя.

"Ніхто не хоче передчасно заявляти, що ми виявили життя", — заявив на пресконференції астроном із Кембриджського університету і провідний автор нещодавнього відкриття Нікку Мадхусудхан.

Водночас команда називає своє відкриття "революційним моментом".

"Це перший раз, коли людство побачило потенційні біосигнатури на придатній для життя планеті", — додав провідний автор дослідження.

Примітно, що агентство NASA, яке випустило пресреліз про попередню роботу Мадхусудхана, що виявила метан і вуглець в атмосфері K2-12b, не прокоментувало це останнє дослідження.

Відомо, що маса планети K2-12b у п'ять разів більша за Землю, але менша за Нептун. Вона обертається в населеній зоні своєї зірки, де температура достатня для наявності рідкої води на поверхні. Робота Мадхусудхана показала, що в атмосфері K2-12b концентрація диметилсульфіду в тисячі разів перевищує земну.

Більшість астрономів скептично поставилися до такої гучної заяви, назвавши її "передчасною". За словами астробіолога з Каліфорнійського університету в Ріверсайді Едварда Швітермана, наявність біосигнатури в атмосфері K2-12b мають підтвердити незалежні команди.

Нагадаємо, вчені з'ясували, що фосфін на Венері пов'язаний із вулканізмом, а не позаземним життям. На думку експертів, таємничий газ міг утворитися завдяки потужним виверженням вулканів і хмарам діоксиду сірки.