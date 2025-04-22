Гигантские надписи на неведомом языке: в пустыне Туниса нашли "послание" (видео)

Камера на борту МКС недавно зафиксировала интересный объект в пустыне Туниса. Он напоминает странные символы, которые проявились прямиком на песке.

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Об этом сообщает PetaPixel.

Кадры странные письмен в отдаленной и безлюдной части пустыни Туниса были недавно получены с помощью SpaceTV-1. Это одна из камер высокой четкости, которую компания Sen установила на борту Международной космической станции. Камеры транслируют видео в 4K, снимая поверхность нашей планеты с высоты 420 км над уровнем моря.

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"Это привлекло наше внимание", — признается основатель Sen Чарльз Блэк.

На видео компании можно увидеть узоры, которые контрастируют с бесплодными равнинами Туниса. На первый взгляд кажется, что какие-то гиганты оставили тайное послание на неведомом языке, но эксперты говорят, что объект имеет весьма прагматичное объяснение.

"Хотя это может показаться зашифрованным сообщением, на самом деле это поразительный пример сельскохозяйственной модели в пустынном ландшафте", — говорится в объяснении к видео.

Авторы проекта добавляют, что их цель не всегда заключается в немедленной идентификации увиденного объекта.

"Мы хотим, чтобы наша аудитория также была вовлечена в процесс. Это способствует дебатам, обсуждениям и интересам. Мы отметим местоположение, но мы хотим, чтобы зрители принимали решения, обсуждали и комментировали", — добавляет Блэк.

Компания Sen была основана еще в 2007 году и находится в Великобритании. Проект сосредоточен на предоставлении широкой аудитории доступа к космическим данным — от наблюдения за Землей в реальном времени до анализа космических событий.

Камеры были установлена на модуле МКС, который принадлежит Европейскому космическому агентству, созданному на платформе Airbus. Это обеспечивает камерам не только питание, но и доступ к каналам связи NASA.

Установка камер на МКС — непростая задача: система сперва должна была пройти строгие испытания на электромагнитные помехи и пройти три проверки безопасности NASA перед запуском в эксплуатацию.

Тунисская пустыня — не единственное место, где камеры проекта запечатлели привлекающие внимание явления. Недавние видео включают дымовые шлейфы от лесных пожаров в Канзасе и Веракрусе, а также рыбацкие лодки вокруг Фолклендских островов, где яркие светодиодные массивы создают жуткое свечение, видимое с орбиты.

Напомним, что известно об обнаруженном в пустыне Намибии затонувшем корабле. Одним из самых известных затонувших кораблей является Bom Jesus, португальское торговое судно. Хотя он затонул у берегов Африки, его обнаружили через 5 веков в пустыне Намибии из-за береговых оползней.