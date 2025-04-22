Гігантські написи невідомою мовою: у пустелі Тунісу знайшли "послання" (відео)

Камера на борту МКС нещодавно зафіксувала цікавий об'єкт у пустелі Тунісу. Він нагадує дивні символи, які проявилися прямо на піску.

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Про це повідомляє PetaPixel.

Кадри дивні письмена у віддаленій і безлюдній частині пустелі Тунісу були нещодавно отримані за допомогою SpaceTV-1. Це одна з камер високої чіткості, яку компанія Sen встановила на борту Міжнародної космічної станції. Камери транслюють відео в 4K, знімаючи поверхню нашої планети з висоти 420 км над рівнем моря.

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"Це привернуло нашу увагу", — зізнається засновник Sen Чарльз Блек.

На відео компанії можна побачити візерунки, які контрастують із безплідними рівнинами Тунісу. На перший погляд здається, що якісь гіганти залишили таємне послання невідомою мовою, але експерти кажуть, що об'єкт має вельми прагматичне пояснення.

"Хоча це може здатися зашифрованим повідомленням, насправді це вражаючий приклад сільськогосподарської моделі в пустельному ландшафті", — йдеться в поясненні до відео.

Автори проєкту додають, що їхня мета не завжди полягає в негайній ідентифікації побаченого об'єкта.

"Ми хочемо, щоб наша аудиторія також була залучена в процес. Це сприяє дебатам, обговоренням та інтересам. Ми відзначимо місце розташування, але ми хочемо, щоб глядачі ухвалювали рішення, обговорювали та коментували", — додає Блек.

Компанія Sen була заснована ще 2007 року і розташована у Великій Британії. Проєкт зосереджений на наданні широкій аудиторії доступу до космічних даних — від спостереження за Землею в реальному часі до аналізу космічних подій.

Камери було встановлено на модулі МКС, який належить Європейському космічному агентству, створеному на платформі Airbus. Це забезпечує камерам не тільки живлення, а й доступ до каналів зв'язку NASA.

Встановлення камер на МКС — непросте завдання: система спершу мала пройти суворі випробування на електромагнітні перешкоди і пройти три перевірки безпеки NASA перед запуском в експлуатацію.

Туніська пустеля — не єдине місце, де камери проєкту зафіксували явища, що привертають увагу. Недавні відео включають димові шлейфи від лісових пожеж у Канзасі та Веракрусі, а також рибальські човни навколо Фолклендських островів, де яскраві світлодіодні масиви створюють моторошне світіння, яке видно з орбіти.

Нагадаємо, що відомо про виявлений у пустелі Намібії затонулий корабель. Одним із найвідоміших затонулих кораблів є Bom Jesus, португальське торгове судно. Хоча він затонув біля берегів Африки, його виявили через 5 століть у пустелі Намібії через берегові зсуви.