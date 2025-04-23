В Антарктиде появляется и исчезает черная дыра размером со Швейцарию: что там происходит (фото)

Зимой морской лед Антарктиды обычно образует яркое белое поле, которое тянется на миллионы квадратных километров. Поэтому, когда ученые из NASA впервые заметили огромное черное пятно, операторы спутников были очень удивлены.

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Об этом пишет Earth.com.

За год наблюдений эта дыра во льду, которую называют полыньей, разрослась до размеров Швейцарии. Она оставалась открытой на протяжении нескольких недель. После того, как полынья снова замерзла, ученые смогли начать расследование того, как такая огромная дыра во льду могла появиться за сотни километров от ближайшей береговой линии – прямо над затопленным плато Мод Райз.

Огромная черная дыра в Антарктиде Фото: NASA Earth Observatory

Ученые сравнивают Южный океан со слоеным пирогом. На самом его верху находится тонкая шапка пресной воды, которая располагается над более солеными и теплыми слоями океана. Полынья так далеко от берега предполагает, что этот "пирог" разрушился. Соль должна была подняться ближе к поверхности и сделать его тяжелее.

Как только это происходит, включается конвекция, когда лед трескается, тепло устремляется вверх, а океан "дышит" газами.

У берегов происходит нечто подобное каждый год, потому как сильные ветры отталкивают лед от суши. Но в открытом море такое встречается крайне редко.

Подводное плато Мод Райз высотой 1402 метров смогло бы отклонить течения и удерживать воду в узких спиралях. И на самом деле это уже происходило. В период с 1974 по 1976 год над Мод Райз каждую зиму сохранялась гораздо большая полынья. Океанографы тогда предполагали, что эта полынья станет ежегодным явлением. Но после полынья открывалась спорадически и на короткие промежутки времени.

"В 2017 году у нас впервые с 1970-х годов была такая большая и долгоживущая полынья в море Уэдделла", — говорит ведущий автор исследования из Университета Саутгемптона Адитья Нараянан.

Эксперт отмечает, что в ту зиму круговорот Уэдделла по часовой стрелке ускорился. Такое вращение притянуло глубокий слой теплой и соленой воды к поверхности, размягчая лед. Но талая вода должна была снова закрыть полынью и остановить перемешивание слоев океана.

"Этот подъем глубинных вод помогает объяснить, как может таять морской лед. Но по мере таяния морского льда происходит опреснение поверхностной воды, что, в свою очередь, должно остановить перемешивание. Итак, для сохранения полыньи должен происходить другой процесс. Откуда-то должен поступать дополнительный приток соли", — говорит профессор физической океанографии в Гетеборгском университете и соавтор исследования Фабьен Роке.

Частью разгадки были внетропические штормы, чьи вихревые ветры выбрасывали морской лед наружу и тащили соленую воду к плато Мод Райз. Также атмосферные реки – потоки влажного воздуха, добавляли тепла сверху.

Последний ключ к разгадке пришел из области физики. Дело в том, что когда ветер дует через океан, ращение Земли отклоняет поверхностный поток примерно на 90 градусов, что называется переносом Экмана.

Модель показала, что этот процесс направляет соленую воду на северный фланг плато Мод, именно туда, где и открылась полынья в 2017 году.

"Экмановский поток был важным недостающим ингредиентом, который был необходим для увеличения баланса соли и поддержания смешивания соли и тепла в направлении поверхностных вод", — подытожили авторы исследования.

То есть штормы не просто перемещали лед, а загоняли нужную воду в нужное место. К концу сентября отверстие выпустило более чем в двадцать раз больше тепла, чем обычно просачивается через неразрушенный лед, прежде чем окончательно замерзнуть снова.

Напомним, под ледяным щитом Антарктиды зияет гигантская дыра. Кратер Земли Уилкса впервые был обнаружен учеными еще в 1960-х годах, однако до этого момента ученые так и не могли разгадать тайну его возникновения.