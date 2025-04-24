В 10 раз меньше, чем хотелось бы: сколько мяса может съесть человек, чтобы не навредить Земле
В новом исследовании ученые подсчитали реальную цифру, показывающую сколько мяса на самом деле может съесть человек в неделю без ущерба для окружающей среды. Результаты указывают на то, что это в шесть-десять раз меньше, чем нам бы хотелось.
Об этом пишет Science Alert.
Когда дело доходит до употребления мяса, порой кажется невозможным найти баланс между правильными действиями для нашего тела и для планеты. В новом исследовании группа ученых-экологов из Технического университета Дании вычислила "золотую середину" между тем сколько мяса мы хотели бы потреблять в неделю и сколько в действительности можем себе позволить, чтобы не навредить планете.
У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
По словам ведущего автора исследования Каролин Гебары, результаты указывают на то, что людям следовало бы потреблять значительно меньше мяса как по экологическим, так и по медицинским причинам.
Данные указывают на то, что человеку в неделю следует потреблять лишь 255 граммов птицы или свинины. Для сравнения, это в шесть-десять раз меньше, чем сегодня потребляет среднестатистический житель США и Европы.
В то же время ученые пришли к выводу, что красное мясо, особенно говядина, попросту не может быть частью экологически устойчивой диеты. Это связано с тем, что для сельскохозяйственных животных, таких как коровы и овцы, необходимо расчистить много земли, которые затем выделяют метан и закись азота через свои отходы и кормовые культуры.
Результаты нового исследования указывают на то, что даже умеренное количество красного мяса в рационе современного человека попросту несовместимо с тем, что Земля может восстановить из ресурсов на основе экологических факторов, учтенных в анализе.
В то же время, по словам Гебары, существует множество других диет, в том числе и мясных, которые являются здоровыми и устойчивыми. Люди едят животных и их побочные продукты уже как минимум 2,6 миллиона лет, и мы не собираемся останавливаться в ближайшее время. Но наша жажда мяса, мягко говоря, немного вышла из-под контроля.
Отметим, что экологический след нашего скота в основном формируется из парниковых газов, выделяемых непосредственно животными, ущерба земле, используемой для выращивания, и топлива, сжигаемого при транспортировке.
Результаты исследования также указывают на то, что парниковые газы, вероятно, могли бы стабилизироваться в течение 30 лет, если бы животноводство в том виде, в котором оно существует сегодня, было быстро прекращено. Это маловероятный сценарий, но он дает представление о влиянии отрасли на наш мир.
Ранее Фокус писал о том, что искусственно выращенное мясо курицы скоро поступит в продажу в США.