У 10 разів менше, ніж хотілося б: скільки м'яса може з'їсти людина, щоб не нашкодити Землі

У новому дослідженні вчені підрахували реальну цифру, що показує, скільки м'яса насправді може з'їсти людина на тиждень без шкоди для навколишнього середовища. Результати вказують на те, що це в шість-десять разів менше, ніж нам би хотілося.

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Про це пише Science Alert.

Коли справа доходить до вживання м'яса, часом здається неможливим знайти баланс між правильними діями для нашого тіла і для планети. У новому дослідженні група вчених-екологів з Технічного університету Данії вирахувала "золоту середину" між тим скільки м'яса ми хотіли б споживати на тиждень і скільки насправді можемо собі дозволити, щоб не нашкодити планеті.

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За словами провідної авторки дослідження Каролін Гебари, результати вказують на те, що людям слід було б споживати значно менше м'яса як з екологічних, так і з медичних причин.

Дані вказують на те, що людині на тиждень слід споживати лише 255 грамів птиці або свинини. Для порівняння, це в шість-десять разів менше, ніж сьогодні споживає середньостатистичний житель США та Європи.

Водночас учені дійшли висновку, що червоне м'ясо, особливо яловичина, просто не може бути частиною екологічно стійкої дієти. Це пов'язано з тим, що для сільськогосподарських тварин, таких як корови й вівці, необхідно розчистити багато землі, які потім виділяють метан і закис азоту через свої відходи та кормові культури.

Результати нового дослідження вказують на те, що навіть помірна кількість червоного м'яса в раціоні сучасної людини просто несумісна з тим, що Земля може відновити з ресурсів на основі екологічних факторів, врахованих в аналізі.

Середній раціон харчування у США не забезпечує високих показників ні з погляду здоров'я людини (індекс здорового харчування HENI), ні з погляду екологічної стійкості Фото: Nature Food

Водночас за словами Гебари, існує безліч інших дієт, зокрема й м'ясних, які є здоровими та стійкими. Люди їдять тварин та їхні побічні продукти вже щонайменше 2,6 мільйона років, і ми не збираємося зупинятися найближчим часом. Але наша жага до м'яса, м'яко кажучи, трохи вийшла з-під контролю.

Зазначимо, що екологічний слід нашої худоби здебільшого формується з парникових газів, що виділяються безпосередньо тваринами, шкоди землі, використовуваної для вирощування, і палива, що спалюється під час транспортування.

Результати дослідження також вказують на те, що парникові гази, ймовірно, могли б стабілізуватися протягом 30 років, якби тваринництво в тому вигляді, в якому воно існує сьогодні, було швидко припинено. Це малоймовірний сценарій, але він дає уявлення про вплив галузі на наш світ.

Раніше Фокус писав про те, що штучно вирощене м'ясо курки скоро надійде в продаж у США.