Необычное поведение пространства-времени: физики обнаружили новое измерение, что известно

Физики переосмыслили роль, которую играет время в физике, и обнаружили новое измерение света. Эти вспышки света появляются и исчезают в никуда и это похоже на магию, но данное явление имеет научное обоснование.

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Исследование опубликовано в журнале Nature Photonics, пишет Phys.

Время является странным измерением в отличие от трех измерений пространства. Дело в том, что время всегда идет только вперед и никогда не перемещается назад. Хотя физики давно знают о странностях времени, из-за своей уникальности время, как измерение, которое играет важную роль в физике, получало меньше внимания ученых, чем измерения пространства.

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Но прогресс в изучении так называемых пространственно-временных кристаллов, объектов с повторяющимися характеристиками во времени и пространстве, позволил переосмыслить роль времени в понимании физики. Ученые решили выяснить, может ли уникальность времени приводить к новым эффектам, которые можно использовать.

Авторы нового исследования сделали важное открытие в попытке ответить на вышеуказанный вопрос. Во время экспериментов с пространственно-временными кристаллами свет оказался приклеенным к особой точке пространства-времени. Ученые говорят, что, казалось бы, из ниоткуда возникла вспышка света, которая затем так же быстро исчезла. То есть свет находился в один точный момент времени и в одной точке пространства.

Эти короткие вспышки света на самом деле не являются случайностью, а имеют математическую основу. Физики говорят, что топология — это очень важная часть математики, и она на самом деле предписывает возникновение в данном случае определенного физического поведения.

Из-за этого и из-за природы времени, которое движется только вперед, такие топологические события в пространстве–времени показывают уникальную устойчивость к внешним возмущениям. Физики обнаружили, что они обладают внутренней защитой от случайно испорченных экспериментальных параметров, таких как рассеянный свет. Ученые считают, что это то, к чему восприимчивы все ранее известные состояния света. Такая защита может позволить надежно формировать волны света в таких технологиях, как приборы для визуализации, связи или в лазерах.

Результаты исследования показывают, что переосмысление роли времени в физике, а также в ее взаимодействии с топологией, имеет большое значение для разработки новых технологий.

Как уже писал Фокус, NASA впервые за 30 лет заглянуло внутрь Урана. В этом помог объект из глубокого космоса. Яркости звезды хватило для того, что астрономы смогли подробно изучить атмосферу Урана с помощью наземных телескопов.

Также Фокус писал о том, что ученые создали новый сплав, который является одним из самых прочных материалов на основе меди, когда-либо созданных. Этот сверхпрочный сплав можно использовать для создания более лучших самолетов и космических кораблей.