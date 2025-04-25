Придется переписать учебники: Земля состоит вовсе не из четырех основных слоев, как мы думали

Традиционно нас учили, что Земля состоит из четырех основных слоев: кора, мантия, внешнее ядро и внутреннее ядро. Однако несколько лет назад ученые обнаружили, что это не совсем так — в недрах планеты, похоже, находится еще одна скрытая структура, о которой ранее не было известно.

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Об этом пишет Science Alert.

Исследователи считают, что в сложных слоях планеты под нашими ногами, как на страницах книги, записана история Земли. Исследования показывают, что в этой истории есть малоизвестные главы, глубоко в прошлом Земли: фактически, ученые обнаружили, что внутреннее ядро Земли, вероятно, имеет еще одно, еще более внутреннее ядро.

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По словам геофизика Австралийского национального университета Джоанн Стивенсон, несмотря на то, как нас учили в прошлом, Земля, вероятно состоит вовсе не из четырех слоев. Наши знания о том, что находится под земной корой, в основном были получены из того, что раскрыли вулканы и сейсмические волны. Из этих косвенных наблюдений ученые сделали выводы, что раскаленное внутреннее ядро с температурой выше 5000 градусов по Цельсию составляет лишь около 1% от общего объема планеты.

Однако в 2021 году Стивенсон с командой обнаружили доказательства того, что внутренне ядро нашей планеты на самом деле может иметь два отдельных слоя. Это настолько невероятное открытие, что вскоре нам моет понадобиться переписать учебники.

В ходе исследования команда использовала алгоритм поиска, что позволило просмотреть и сопоставить тысячи моделей внутреннего ядра с наблюдаемыми данными за многие десятилетия о том, сколько времени требуется сейсмическим волнам для прохождения через планету. Все данные были собраны Международным сейсмологическим центром.

Что же скрывается в недрах планеты? Ученые рассмотрели некоторые модели, показывающие как различия в составе материала внутреннего ядра изменяют свойства сейсмических волн. Команда обнаружила, что некоторые из моделей более вероятны, чем другие.

Некоторые модели предполагают, что материал внутреннего ядра планеты проводит сейсмические волны быстрее, параллельно экватору, тогда как другие указывают, что смесь материалов позволяет более быстрым волнам идти более параллельно оси вращения Земли. Увы, даже здесь существуют некоторые споры относительно точной степени разницы при определенных углах.

В новом исследовании ученые не обнаружили больших изменений с глубиной во внутреннем ядре, однако команда заметила изменение медленного направления до угла в 54 градуса. В то же время более быстрое направление волн шло параллельно оси. По словам Стивенсон, эти доказательства могут указывать на изменение структуры железа, что в свою очередь предполагает существование двух отдельных событий охлаждения в истории планеты.

Ученые отмечают, что подробности этого большого события все еще остаются загадкой для ученых, однако они добавляют еще один кусочек головоломки о внутреннем ядре Земли. Эти результаты могут объяснить, почему некоторые экспериментальные данные не соответствуют нашим текущим моделям структуры Земли.

Отметим, что наличие еще одного внутреннего слоя ядра предполагалось и ранее, с намеками на то, что кристаллы железа в составе внутреннего ядра имеют различное структурное выравнивание. Однако выводы нового исследования согласуются с другими исследованиями анизотропии самого внутреннего ядра.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что внутреннее ядро планеты не совсем "твердое".