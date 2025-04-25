Собирательница костей: какое животное носит мертвых насекомых на теле, чтобы красть еду у пауков

На Земле живет невероятное количество странных существ, в список которых входит редкое насекомое, встречающееся лишь на склоне горы на острове Оаху, которое нашло невероятную стратегию выживания. "Собирательница костей" носит мертвых насекомых на себе, чтобы красть добычу у пауков.

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Об этом пишет Science Alert.

Вид гусеницы, которую ученые прозвали "собирательницей костей", считается плотоядным животным и каннибалом. Однако самым любопытным является то, что представители этого вида одеваются в части тела мертвых насекомых, что позволяет им беспрепятственно красться и воровать добычу прямо из пасти пауков.

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По словам исследователей, на планете нет другого вида гусениц, которые вели бы себя подобным образом. Более того, за два десятилетия наблюдений ученым удалось заметить лишь 62 "собирательницы костей" — это указывает на то, что недавно описанный вид невероятно редок, уязвим и требует защиты.

Насекомое принадлежит к роду Hyposmocoma и впервые было описано лишь в новом исследовании. Известно, что гусеницы — личиночная стадия насекомых отряда чешуекрылых, то есть бабочек и моли. Взрослые особи большинства этих видов, как правило, питаются растительной пищей и их личинки придерживаются того же рациона.

Хищные виды редки: всего у 0,1% известных бабочек и моли есть гусеницы, питающиеся другими животными. Гусеницы — не самые проворные существа, поэтому пища плотоядных видов часто включает в себя медленно движущуюся или неподвижную добычу, например, щитовок, личинок ос или муравьев, а также яйца других насекомых.

Однако "собирательница костей" использует совершенно иную тактику. По словам ведущего автора исследования, энтомолога Дэниела Рубиноффа и Гавайского университета в Маноа, они с коллегами наблюдали за видом в дикой природе и собрали несколько образцов, чтобы наблюдать за его поведением в лабораторных условиях. Их образ жизни очень странен для гусеницы.

Команда обнаружила, что в дикой природе гусеница-собирательница костей ищет закрытую паутину и собирает несъедобные кусочки насекомых, чтобы сделать себе "накидку", связанную шелком. Оказавшись там, они с удовольствием поедают любых насекомых, пойманных в паутину, даже пережевывая шелковые обертки закусок, которые паук припрятал на потом.

Взрослая самка вида (слева) и футляр, сделанный одной из личинок (справа) Фото: Science

Исследователи также обнаружили, что гусеницы используют эту тактику сразу с несколькими видами пауков, причем ни один из них на самом деле не был родом с Гавайев. Это предполагает, что гусеницы, вероятно, некоторым образом способны адаптироваться.

Команда также повела несколько тестов в лаборатории, предложив гусеницам различные детриты для строительства своих маленьких гнезд. Результаты указывают на то, что гусеницы, как правило, выбирали только части тела других насекомых или сбрасывали кожу паука, избегая кусочков веточки, листа или коры. А когда им не предлагали частей насекомых, гусеницы не принимали ничего другого: либо кусочки насекомых, либо ничего.

Исследователи предполагают, что гусеницы, вероятно, используют совокупность частично съеденных скелетов насекомых и сброшенных паучьих шкур, чтобы создать эффективную маскировку. Любопытно, что "собирательницы костей" также никогда не были обнаружены съеденными пауками или завернутыми в паучьи шелка.

В неволе гусеницы съедали любую живую, медленно движущуюся или обездвиженную добычу в виде насекомых, а порой и друг друга. Когда их помещали вместе, одна разрывала корпус другой, входила и пировала на обитателе. Ученые предполагают, что такое поведение помогает лишь одной гусенице претендовать на одну паутину.

Команда также исследовала геном "собирательниц костей". Предполагается, что вид впервые появился примерно от 15 до 9 миллионов лет назад, то есть они старше самого старого острова Гавайи на миллионы лет. Простыми словами, вероятно, в прошлом гусеницы были весьма распространены.

Увы, сегодня дела обстоят намного хуже: ареал обитания вида составляет лишь около 15 квадратных километров. Команда также признает, что потребуются дополнительные исследования, чтобы узнать больше о гусеницах и их виде.

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