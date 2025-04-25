Збирачка кісток: яка тварина носить мертвих комах на тілі, щоб викрадати їжу у павуків

На Землі живе неймовірна кількість дивних істот, до списку яких входить рідкісна комаха, що трапляється лише на схилі гори на острові Оаху, яка знайшла неймовірну стратегію виживання. "Збирачка кісток" носить мертвих комах на собі, щоб красти здобич у павуків.

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Про це пише Science Alert.

Вид гусениці, яку вчені прозвали "збирачкою кісток", вважається м'ясоїдною твариною і канібалом. Однак найцікавішим є те, що представники цього виду одягаються в частини тіла мертвих комах, що дає їм змогу безперешкодно крастися і красти здобич просто з пащі павуків.

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За словами дослідників, на планеті немає іншого виду гусениць, які поводилися б подібним чином. Ба більше, за два десятиліття спостережень вченим вдалося помітити лише 62 "збирачки кісток" — це вказує на те, що нещодавно описаний вид неймовірно рідкісний, вразливий і потребує захисту.

Комаха належить до роду Hyposmocoma і вперше була описана лише в новому дослідженні. Відомо, що гусениці — личинкова стадія комах загону лускокрилих, тобто метеликів і молі. Дорослі особини більшості цих видів, як правило, харчуються рослинною їжею і їхні личинки дотримуються того самого раціону.

Хижі види рідкісні: лише у 0,1% відомих метеликів і молі є гусениці, які харчуються іншими тваринами. Гусениці — не найспритніші істоти, тому їжа м'ясоїдних видів часто містить повільно рухому або нерухому здобич, наприклад, щитівок, личинок ос або мурах, а також яйця інших комах.

Однак "збирачка кісток" використовує зовсім іншу тактику. За словами провідного автора дослідження, ентомолога Деніела Рубіноффа з Гавайського університету в Маноа, вони з колегами спостерігали за видом у дикій природі та зібрали кілька зразків, щоб спостерігати за його поведінкою в лабораторних умовах. Їхній спосіб життя дуже дивний для гусениці.

Команда виявила, що в дикій природі гусінь-збирачка кісток шукає закриту павутину і збирає неїстівні шматочки комах, щоб зробити собі "накидку", зв'язану шовком. Опинившись там, вони із задоволенням поїдають будь-яких комах, спійманих у павутину, навіть пережовуючи шовкові обгортки закусок, які павук сховав на потім.

Доросла самка виду (ліворуч) і футляр, зроблений однією з личинок (праворуч) Фото: Khoisan

Дослідники також виявили, що гусениці використовують цю тактику одразу з кількома видами павуків, причому жоден з них насправді не був родом з Гаваїв. Це припускає, що гусениці, ймовірно, певним чином здатні адаптуватися.

Команда також повела кілька тестів у лабораторії, запропонувавши гусеницям різні детрити для будівництва своїх маленьких гнізд. Результати вказують на те, що гусениці, як правило, обирали тільки частини тіла інших комах або скидали шкіру павука, уникаючи шматочків гілочки, листа або кори. А коли їм не пропонували частин комах, гусениці не брали нічого іншого: або шматочки комах, або нічого.

Дослідники припускають, що гусениці, ймовірно, використовують сукупність частково з'їдених скелетів комах і скинутих павукових шкур, щоб створити ефективне маскування. Цікаво, що "збирачки кісток" також ніколи не були виявлені з'їденими павуками або загорнутими в павукові шовки.

У неволі гусениці з'їдали будь-яку живу, повільно рухому або знерухомлену здобич у вигляді комах, а часом і одна одну. Коли їх поміщали разом, одна розривала корпус іншої, входила і бенкетувала на мешканці. Вчені припускають, що така поведінка допомагає лише одній гусениці претендувати на одну павутину.

Команда також дослідила геном "збирачок кісток". Передбачається, що вид вперше з'явився приблизно від 15 до 9 мільйонів років тому, тобто вони старші за найстаріший острів Гаваї на мільйони років. Простими словами, ймовірно, в минулому гусениці були вельми поширені.

На жаль, сьогодні справи йдуть набагато гірше: ареал проживання виду становить лише близько 15 квадратних кілометрів. Команда також визнає, що потрібні додаткові дослідження, щоб дізнатися більше про гусениць і їхній вид.

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