Эффект закипающей лягушки: люди начнут спасать "горящую" Землю, только потеряв зимы

Для замедления антропогенного изменения климата требуются решительные действия, однако медленное повышение глобальной температуры не способствует быстрому реагированию человечества. В новом исследовании ученые сосредоточились на поисках того, что в действительности может заставить людей действовать.

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Об этом пишет PHYS.org.

Исследование было проведено командой из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Принстона и было сосредоточено на поиске способов донести до людей истинное влияние изменения климата. Команда утверждает, что им удалось найти решение.

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По словам профессора коммуникаций и когнитивного психолога Рашита Дубея, демонстрация людям непрерывных данных, таких как повышение температуры в регионе, не слишком помогает осведомленности населения. В то же время демонстрация двоичных данных для того же региона, например, замерзало ли озеро каждую зиму, показывает поразительный сдвиг.

Дело в том, что люди склонны приспосабливаться к ухудшающимся условиям окружающей среды пугающе быстро. Однако, когда ученые использовали те же данные о температуре в конкретном регионе, но представили их более суровым образом, это прорвало климатическую апатию людей. Результаты указывают, что новый способ заставляет людей понимать влияние климата и заботиться о нем на 12% больше.

По словам профессора Дубея, они с коллегами сосредоточены на изучении того, как люди рассуждают об изменении климата, как лучше сообщать об этом и как улучшить климатические коммуникации. Авторы исследования отмечают, что на анализ их вдохновила статья о климатической апатии в 2020 году. В результате ученые сосредоточились на изучении человеческой тенденции приспосабливаться к изменениям, несмотря на то, что наука доказала влияние антропогенных выбросов на изменение климата и увеличение количества бедствий.

Ранее ученые предполагали, что ухудшение климата Земли в конце концов заставит людей действовать, однако вместо этого ученые наблюдают эффект "кипящей лягушки". Простыми словами, люди постоянно перезагружают свое восприятие "нормы".

Результаты нового исследования были опубликованы в журнале Nature Human Behavior и были основаны на нескольких экспериментах. Ученые разделили реципиентов на две группы, которым демонстрировали одну и ту же информацию, но разными способами. Первой группе показали график повышения температуры с 1940 по 2020 года, а другой — график, показывающий, вызывали ли температуры замерзание озера каждую зиму.

По мере постепенного повышения температуры озера перестали замерзать так часто. Что касается реальных городов, участники исследования, услышав об озере, также узнали о снижении активности, например, катания на коньках и подледной рыбалки.

Далее исследователи попросили участников оценить по шкале от 1 до 10, насколько сильно изменение климата повлияло на город. Результаты указывают, что люди, узнавшие о диапазоне температур, ответили ниже, чем люди, которые узнали, замерзло ли озеро, — в среднем 6,6 по сравнению с 7,5, или на 12% выше.

Ранее Фокус писал о том, что будущее на Земле под угрозой: 20 из 35 показателей пригодности к жизни на пределе