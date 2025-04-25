Ефект закипаючої жаби: люди почнуть рятувати "палаючу" Землю, тільки втративши зими

Для уповільнення антропогенної зміни клімату потрібні рішучі дії, проте повільне підвищення глобальної температури не сприяє швидкому реагуванню людства. У новому дослідженні вчені зосередилися на пошуках того, що насправді може змусити людей діяти.

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Про це пише PHYS.org.

Дослідження було проведене командою з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі та Принстона і було зосереджене на пошуку способів донести до людей справжній вплив зміни клімату. Команда стверджує, що їм вдалося знайти рішення.

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За словами професора комунікацій і когнітивного психолога Рашита Дубея, демонстрація людям безперервних даних, як-от підвищення температури в регіоні, не надто допомагає обізнаності населення. Водночас демонстрація двійкових даних для того самого регіону, наприклад, чи замерзало озеро щозими, показує разючий зсув.

Річ у тім, що люди схильні пристосовуватися до умов довкілля, що погіршуються, страхітливо швидко. Однак, коли вчені використовували ті самі дані про температуру в конкретному регіоні, але представили їх у більш суворий спосіб, це прорвало кліматичну апатію людей. Результати вказують, що новий спосіб змушує людей розуміти вплив клімату і піклуватися про нього на 12% більше.

За словами професора Дубея, вони з колегами зосереджені на вивченні того, як люди міркують про зміну клімату, як краще повідомляти про це і як поліпшити кліматичні комунікації. Автори дослідження зазначають, що на аналіз їх надихнула стаття про кліматичну апатію 2020 року. У результаті вчені зосередилися на вивченні людської тенденції пристосовуватися до змін, попри те, що наука довела вплив антропогенних викидів на зміну клімату та збільшення кількості лих.

Раніше вчені припускали, що погіршення клімату Землі врешті-решт змусить людей діяти, однак натомість науковці спостерігають ефект "киплячої жаби". Простими словами, люди постійно перезавантажують своє сприйняття "норми".

Результати нового дослідження були опубліковані в журналі Nature Human Behavior і були засновані на кількох експериментах. Учені розділили реципієнтів на дві групи, яким демонстрували одну й ту саму інформацію, але різними способами. Першій групі показали графік підвищення температури від 1940 до 2020 року, а іншій — графік, що показує, чи спричиняли температури замерзання озера щозими.

У міру поступового підвищення температури озера перестали замерзати так часто. Що стосується реальних міст, учасники дослідження, почувши про озеро, також дізналися про зниження активності, наприклад, катання на ковзанах і підлідної риболовлі.

Далі дослідники попросили учасників оцінити за шкалою від 1 до 10, наскільки сильно зміна клімату вплинула на місто. Результати вказують, що люди, які дізналися про діапазон температур, відповіли нижче, ніж люди, які дізналися, чи замерзло озеро, — у середньому 6,6 порівняно з 7,5, або на 12% вище.

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