Бессмертие возможно: теория физиков показывает, каким образом человек может победить смерть

Эта теория вносит интересный поворот в квантовую физику, предполагая, что ваша копия может остаться в живых, несмотря ни на что.

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Об этом пишет Popular Mechanics.

В известной игре со смертельным исходом под названием "Русская рулетка" участник заряжает пистолет одной пулей, вращает барабан и направляет оружие на себя. Неизвестно, оказалась ли пуля в нужно месте и может ли она убить человека. Но в мысленном эксперименте, известном как квантовое бессмертие, эта смертельная игра имеет не один, а два результата: участник и умирает, и выживает. И независимо от того, сколько раз участник повторяет этот процесс, он всегда умирает и выживает.

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Квантовое бессмертие и его разновидность, известная как квантовое самоубийство, представляет собой мысленный эксперимент, предложенный физиком Максом Тегмарком в 1997 году. Ученый предложил эту идею как способ размышления о квантовой механике, то есть разделе физики, который объясняет, как самые мелкие частицы ведут себя неопределенным образом и даже существуют в нескольких состояниях одновременно.

Квантовое бессмертие имеет серьезные последствия. Это не просто вопрос движения влево или вправо, а вопрос жизни или смерти. Или, скорее, жизни и смерти. Квантовое бессмертие показывает, что что если многомировая интерпретация квантовой механики верна, то участник эксперимента вообще никогда не сможет перестать существовать.

Идея Тегмарка возникает из многомировой интерпретации квантовой механики, начиная с концепции, называемой универсальной волновой функцией. Эта функция определяет квантовое состояние Вселенной, которое гласит, что существует множество параллельных миров, ответвляющихся от различных моментов.

Физик Хью Эверетт впервые предложил многомировую интерпретацию в 1955 году. Она гласит, что отдельные миры возникают из вероятностных событий в нашей Вселенной, так что потенциал каждого мира становится реальностью. Например, если на дороге есть развилка, в одном мире вы идете налево, а в другом — направо. Но эта интерпретация отличается от гипотезы мультивселенной, которая утверждает, что одновременно существуют многие Вселенные со многими вариациями.

Многомировая интерпретация противоречит другой идее в квантовой физике. Это копенгагенская интерпретация квантовой механики, предложенная физиком Нильсом Бором. Она описывает частицу, существующую в так называемой суперпозиции, или существующую во всех возможных состояниях одновременно. Только когда за частицей наблюдают, она выбирает одно из состояний. Это явление связано с универсальной волновой функцией. Когда частица выбирает одно состояние при наблюдении, универсальная волновая функция коллапсирует из суперпозиции в одно квантовое состояние.

Теоретическим экспериментом, который продемонстрировал копенгагенскую интерпретацию, является знаменитый кот Шредингера. Физик Эрвин Шредингер предположил, что если вы закроете в коробке живого кота, где также размещено радиоактивное вещество и пузырек с ядом, то радиоактивный распад может произойти или не произойти в определенный момент, при этом это приведет к разрушению пузырька с ядом, что убьет или не убьет кота. Эта неопределенность помещает кота в суперпозицию. То есть смерть кота может наступить, а может и нет, а значит кот одновременно и жив, и мертв.

Квантовое бессмертие представляет собой эксперимент с котом Шредингера с точки зрения кота, но если точнее, то с точки зрения человека. То есть этот человек может умереть, а может и не умереть.

По сути, квантовое бессмертие демонстрирует многомировую интерпретацию квантовой механики. Участник этого эксперимента не существует в суперпозиции, а разделяется на два разных мира. В одном мире он живет, а в другом умирает. С котом Шредингера кот одновременно жив и мертв, пока кто-то не откроет коробку, и не узнает в каком он состоянии.

В то время как кот Шредингера иллюстрирует копенгагенскую интерпретацию с суперпозицией до наблюдения, квантовое бессмертие демонстрирует многомировую интерпретацию в том смысле, что все возможности происходят в разделяющихся, независимых мирах.

Если многомировая интерпретация верна, то в результате каждого эксперимента с пистолетом, который может выстрелить или не выстрелить, Вселенная разделяет на две части. В одной человек остается жить, а в другой умирает. Этот эксперимент может продолжаться бесконечно и одна из версий человека таким образом может всегда побеждать смерть.

Фокус уже писал о том, что на нашей планете существует уникальное место, где было проведено большое количество взрывов ядерных бомб, а потому оно считается самым радиоактивным в мире.