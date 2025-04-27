Безсмертя можливе: теорія фізиків показує, яким чином людина може перемогти смерть

Ця теорія вносить цікавий поворот у квантову фізику, припускаючи, що ваша копія може залишитися в живих, незважаючи ні на що.

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Про це пише Popular Mechanics.

У відомій грі зі смертельними наслідками під назвою "Російська рулетка" учасник заряджає пістолет однією кулею, обертає барабан і спрямовує зброю на себе. Невідомо, чи опинилася куля в потрібному місці і чи може вона вбити людину. Але в уявному експерименті, відомому як квантове безсмертя, ця смертельна гра має не один, а два результати: учасник і вмирає, і виживає. І незалежно від того, скільки разів учасник повторює цей процес, він завжди помирає і виживає.

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Квантове безсмертя і його різновид, відомий як квантове самогубство, являє собою уявний експеримент, запропонований фізиком Максом Тегмарком у 1997 році. Вчений запропонував цю ідею як спосіб міркування про квантову механіку, тобто розділ фізики, який пояснює, як найдрібніші частинки поводяться невизначеним чином і навіть існують у кількох станах одночасно.

Квантове безсмертя має серйозні наслідки. Це не просто питання руху вліво або вправо, а питання життя або смерті. Або, скоріше, життя і смерті. Квантове безсмертя показує, що якщо багатосвітова інтерпретація квантової механіки правильна, то учасник експерименту взагалі ніколи не зможе перестати існувати.

Ідея Тегмарка виникає з багатосвітової інтерпретації квантової механіки, починаючи з концепції, званої універсальною хвильовою функцією. Ця функція визначає квантовий стан Всесвіту, який свідчить, що існує безліч паралельних світів, що відгалужуються від різних моментів.

Фізик Г'ю Еверетт уперше запропонував багатосвітову інтерпретацію в 1955 році. Вона свідчить, що окремі світи виникають з імовірнісних подій у нашому Всесвіті, так що потенціал кожного світу стає реальністю. Наприклад, якщо на дорозі є розвилка, в одному світі ви йдете ліворуч, а в іншому — праворуч. Але ця інтерпретація відрізняється від гіпотези мультивсесвіту, яка стверджує, що одночасно існує багато Всесвітів із багатьма варіаціями.

Багатосвітова інтерпретація суперечить іншій ідеї у квантовій фізиці. Це копенгагенська інтерпретація квантової механіки, запропонована фізиком Нільсом Бором. Вона описує частинку, що існує в так званій суперпозиції, або існує у всіх можливих станах одночасно. Тільки коли за часткою спостерігають, вона обирає один зі станів. Це явище пов'язане з універсальною хвильовою функцією. Коли частинка вибирає один стан під час спостереження, універсальна хвильова функція колапсує із суперпозиції в один квантовий стан.

Теоретичним експериментом, який продемонстрував копенгагенську інтерпретацію, є знаменитий кіт Шредінгера. Фізик Ервін Шредінгер припустив, що якщо ви закриєте в коробці живого кота, де також розміщено радіоактивну речовину і пляшечку з отрутою, то радіоактивний розпад може статися або не статися в певний момент, при цьому це призведе до руйнування пляшечки з отрутою, що вб'є або не вб'є кота. Ця невизначеність поміщає кота в суперпозицію. Тобто смерть кота може настати, а може й ні, а значить кіт одночасно і живий, і мертвий.

Квантове безсмертя являє собою експеримент із котом Шредінгера з погляду кота, але якщо точніше, то з погляду людини. Тобто ця людина може померти, а може і не померти.

По суті, квантове безсмертя демонструє багатосвітову інтерпретацію квантової механіки. Учасник цього експерименту не існує в суперпозиції, а розділяється на два різні світи. В одному світі він живе, а в іншому помирає. З котом Шредінгера кіт одночасно живий і мертвий, поки хтось не відкриє коробку і не дізнається, в якому він стані.

У той час як кіт Шредінгера ілюструє копенгагенську інтерпретацію із суперпозицією до спостереження, квантове безсмертя демонструє багатоквітрову інтерпретацію в тому сенсі, що всі можливості відбуваються в розділених, незалежних світах.

Якщо багатосвітова інтерпретація є правильною, то в результаті кожного експерименту з пістолетом, який може вистрілити або не вистрілити, Всесвіт розділяє на дві частини. В одній людина залишається жити, а в іншій помирає. Цей експеримент може тривати нескінченно і одна з версій людини таким чином може завжди перемагати смерть.

Фокус уже писав про те, що на нашій планеті існує унікальне місце, де було проведено велику кількість вибухів ядерних бомб, а тому воно вважається найрадіоактивнішим у світі.