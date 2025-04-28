На дне земного океана скрывается владыка подземного мира: новый вид назвали в честь бога мертвых

Океан покрывает большую часть планеты и является домом для невероятного количества жизни, большая часть которой все еще неизвестна науке. В новом исследовании ученые открыли новый вид, который назвали в честь бога подземного мира.

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Об этом пишет IFLScience.

Экспедиция ученых была сосредоточена в глубинах вокруг Курило-Камчатского желоба Тихого океана, где ученые обнаружили совершенно новый для науки вид, который был назван в честь бога подземного мира — Аида. Вид получил название Haploniscus hades.

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Это довольно подходящее название, учитывая, где именно обитает новый вид — глубоководные изоподы были обнаружены на желобе, которая простирается до хадальной зоны, также названный в честь Аида. Будучи самой глубокой частью океана, она настолько близка к подземному миру, насколько это вообще возможно в реальной жизни — место известно отсутствием света, низкими температурами и невероятным давлением. В результате зона Хадал стала домом для самых причудливых глубоководных существ, которые приспособились к жизни в экстремальных условиях.

Многие из глубоководных существ весьма "загадочны", по крайней мере, по внешнему виду, а порой их трудно отличить друг от друга. К этим причудливым видам относится и новый вид изопода, который до этого момента считали совершенно другим видом, Haploniscus belyaevi, впервые описанным в 1963 году.

Иллюстрация самки (A и C) и самца (B и D) H. hades Фото: Zoosystematics and Evolution

В новой работе ученые использовали современные методы и смогли определить, что то, что выглядело как H. belyaevi, на самом деле является комплексом из по крайней мере шести видов изопод. Этот комплекс по-прежнему включает H. belyaevi, который был переописан, а также H. Hades и четыре других новых вида — все они были названы учеными в честь греческой мифологии.

Авторы исследования отмечают, что новый вид был назван в честь бога подземного мира отчасти потому, что живет глубоко под толщей воды, а также из-за того, как он скрывает свои хвостовые придатки — это напомнило ученым шапку-невидимку Аида.

Отметим, что другой вид был назван в честь Апаты, богини обмана — Haploniscus apaticus. Исследователи объясняют, что такое название было выбрано из-за отсутствия у вида выраженного полового диморфизма, что скрывало его среди родственных видов до недавнего времени. К Адасу и Апате присоединяются Haploniscus erebus и Haploniscus nyx, названные в честь греческого олицетворения тьмы и богини ночи — опять же, уместно, учитывая отсутствие света в глубоком море.

Еще один вид изопод получил название Haploniscus kerberos и был назван в честь чудовищного трехголового пса-стражника подземного мира.

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