На дні земного океану ховається володар підземного світу: новий вид назвали на честь бога мертвих

Океан покриває більшу частину планети і є домівкою для неймовірної кількості життя, більша частина якого все ще невідома науці. У новому дослідженні вчені відкрили новий вид, який назвали на честь бога підземного світу.

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Про це пише IFLScience.

Експедиція вчених була зосереджена в глибинах навколо Курило-Камчатського жолоба Тихого океану, де науковці виявили абсолютно новий для науки вид, який був названий на честь бога підземного світу — Аїда. Вид отримав назву Haploniscus hades.

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Це досить слушна назва, враховуючи, де саме мешкає новий вид — глибоководні ізоподи були виявлені на жолобі, що тягнеться до хадальної зони, також названий на честь Аїда. Бувши найглибшою частиною океану, вона настільки близька до підземного світу, наскільки це взагалі можливо в реальному житті — місце відоме відсутністю світла, низькими температурами та неймовірним тиском. У результаті зона Хадал стала домівкою для найхимерніших глибоководних істот, які пристосувалися до життя в екстремальних умовах.

Багато хто з глибоководних істот вельми "загадкові" принаймні за зовнішнім виглядом, а часом їх важко відрізнити одна від одної. До цих химерних видів належить і новий вид ізопода, який до цього моменту вважали зовсім іншим видом, Haploniscus belyaevi, вперше описаним 1963 року.

Ілюстрація самки (A і C) і самця (B і D) H. hades Фото: Zoosystematics and Evolution

У новій роботі вчені використовували сучасні методи та змогли визначити, що те, що виглядало як H. belyaevi, насправді є комплексом з принаймні шести видів ізопод. Цей комплекс, як і раніше, охоплює H. belyaevi, який був переописаний, а також H. Hades і чотири інших нових види — всі вони були названі вченими на честь грецької міфології.

Автори дослідження зазначають, що новий вид був названий на честь бога підземного світу почасти тому, що живе глибоко під товщею води, а також через те, як він приховує свої хвостові придатки — це нагадало вченим шапку-невидимку Аїда.

Зазначимо, що інший вид був названий на честь Апати, богині обману — Haploniscus apaticus. Дослідники пояснюють, що така назва була обрана через відсутність у виду вираженого статевого диморфізму, що приховувало його серед споріднених видів до недавнього часу. До Адаса й Апати приєднуються Haploniscus erebus і Haploniscus nyx, названі на честь грецького уособлення темряви та богині ночі — знову ж таки, доречно, зважаючи на відсутність світла в глибокому морі.

Ще один вид ізопод отримав назву Haploniscus kerberos і був названий на честь жахливого триголового пса-стражника підземного світу.

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