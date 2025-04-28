В десять раз больше других: в Финляндии впервые в истории найден гигантский вирус (фото)

Исследователи обнаружили первый гигантский вирус в Финляндии — он в два раза больше гриппа. Новое открытие указывает на то, что гигантские вирусы более распространены в северных регионах, чем ученые считали ранее.

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Об этом пишет IFLScience.

Даже в сравнении с самыми маленькими бактериями, диаметр которых может составлять около 200 нанометров, вирусы еще меньше — самые крохотные из них, как правило, имеют размер около 20 нанометров. Однако есть некоторые вирусы, которые огромны в сравнении со своими крошечными родственниками и могут быть такими же большими как бактерии. Эти вирусы заражают амебы — одноклеточные организмы — и другие микроорганизмы.

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В новом исследовании ученые из Университета Ювяскюля идентифицировали новый вид, найденный во время смешивания образцов окружающей среды с культурой амебы под названием Acanthamoeba castellanii. Новый гигантский вирус был назван Ювяскюля и, по словам ученых, имеет диаметр около 200 нанометров — для сравнения, это вдвое больше гриппа или коронавируса.

По словам соавтора исследования, профессора Лотта-Риины Сундберг из Университета Ювяскюля, им с коллегами также удалось выяснить геном и структуру вирус Ювяскюля, который, как было обнаружено, связан с вирусом Марсель. Команда также обнаружила в окружающей среде другие гигантские вирусы — это указывает на то, что гигантские вирусы в действительности более распространены в почве и воде в суровых северных условиях, чем ранее считали ученые.

Отметим, что первый идентифицированный гигантский вирус был обнаружен в 2003 году внутри амебы в Англии и был назван мимивирусом. Сначала этот вирус ошибочно приняли за бактерию, потому что его можно было увидеть под световым микроскопом, что невозможно для других вирусов обычного размера.

С тех пор ученые обнаружили еще несколько гигантских вирусов, причем большинство из них были найдены в Европе и южной Америке. Любопытно, что некоторые образцы были обнаружены в самых экстремальных условиях, например, в вечной мерзлоте. К счастью для нас, эти "зомби-вирусы" безвредны для человека и атакуют только амеб, а не людей — увы, это может быть не всегда. Исследователи предупреждают, что изменение климата может означать, что по мере таяния льда будет высвобождаться и пробуждаться больше вредоносных вирусов.

Недавно обнаруженный гигантский вирус примерно в два раза больше вируса гриппа и коронавируса Фото: University of Jyväskylä

Известно, что гигантские вирусы отличаются от обычных вирусов из-за огромного количества генов. Например, в 2013 году ученые обнаружили вирус Пандора, который содержал около 2500 генов, в то время как у простого вируса гриппа их всего около 8.

По словам профессора Сундберга, основная проблема заключается в том, что гигантские вирусы являются недавним открытием, а потому нам все еще слишком мало известно об их жизненных циклах или распространении. Предполагается, что открытие нового гигантского вируса в будущем может понять взаимодействие между микробами и роль вирусов в регулировании популяций всех живых организмов, а также предоставит новые сведения о структуре гигантских вирусов.

Ранее Фокус писал о том, что гигантские "загадочные" арктические вирусы не убьют человечество, а могут его спасти.