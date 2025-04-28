Удесятеро більший за інших: у Фінляндії вперше в історії знайдено гігантський вірус (фото)

Дослідники виявили перший гігантський вірус у Фінляндії — він удвічі більший за грип. Нове відкриття вказує на те, що гігантські віруси більш поширені в північних регіонах, ніж вчені вважали раніше.

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Про це пише IFLScience.

Навіть порівняно з найменшими бактеріями, діаметр яких може становити близько 200 нанометрів, віруси ще менші — найкрихітніші з них, як правило, мають розмір близько 20 нанометрів. Однак є деякі віруси, які величезні порівняно зі своїми крихітними родичами й можуть бути такими ж великими як бактерії. Ці віруси заражають амеби — одноклітинні організми — та інші мікроорганізми.

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У новому дослідженні вчені з Університету Ювяскюля ідентифікували новий вид, знайдений під час змішування зразків навколишнього середовища з культурою амеби під назвою Acanthamoeba castellanii. Новий гігантський вірус був названий Ювяскюля і, за словами вчених, має діаметр близько 200 нанометрів — для порівняння, це вдвічі більше за грип або коронавірус.

За словами співавтора дослідження, професора Лотта-Рііни Сундберг з Університету Ювяскюля, їм з колегами також вдалося з'ясувати геном і структуру вірусу Ювяскюля, який, як було виявлено, пов'язаний з вірусом Марсель. Команда також виявила в навколишньому середовищі інші гігантські віруси — це вказує на те, що гігантські віруси насправді більш поширені в ґрунті та воді в суворих північних умовах, ніж раніше вважали вчені.

Зазначимо, що перший ідентифікований гігантський вірус було виявлено 2003 року всередині амеби в Англії, його назвали мімівірусом. Спочатку цей вірус помилково прийняли за бактерію, тому що його можна було побачити під світловим мікроскопом, що неможливо для інших вірусів звичайного розміру.

Відтоді вчені виявили ще кілька гігантських вірусів, причому більшість із них було знайдено в Європі та південній Америці. Цікаво, що деякі зразки були виявлені в найекстремальніших умовах, наприклад, у вічній мерзлоті. На щастя для нас, ці "зомбі-віруси" нешкідливі для людини та атакують тільки амеб, а не людей — на жаль, це може бути не завжди. Дослідники попереджають, що зміна клімату може означати, що в міру танення льоду буде вивільнятися і пробуджуватися більше шкідливих вірусів.

Нещодавно виявлений гігантський вірус приблизно вдвічі більший за вірус грипу та коронавірус Фото: тихоходка

Відомо, що гігантські віруси відрізняються від звичайних вірусів через величезну кількість генів. Наприклад, у 2013 році вчені виявили вірус Пандора, який містив близько 2500 генів, у той час, як у простого вірусу грипу їх всього близько 8.

За словами професора Сундберга, основна проблема полягає в тому, що гігантські віруси є нещодавнім відкриттям, а тому нам все ще надто мало відомо про їхні життєві цикли або поширення. Передбачається, що відкриття нового гігантського вірусу в майбутньому може зрозуміти взаємодію між мікробами та роль вірусів у регулюванні популяцій усіх живих організмів, а також надасть нові відомості про структуру гігантських вірусів.

Раніше Фокус писав про те, що гігантські "загадкові" арктичні віруси не вб'ють людство, а можуть його врятувати.