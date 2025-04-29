Самки бонобо — единственные, кому удается держать самцов в узде в животном мире: как они это делают

Исследователи обнаружили, что самки бонобо создают коалиции, чтобы держать самцов вида в узде. Наиболее странным в этой ситуации кажется то, что такой тип социальной структуры нетипичен для социальных млекопитающих в животном мире.

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Об этом пишет Discover Magazine.

В новом исследовании ученые из Института поведения животных Макса Планка обнаружили, что самки бонобо объединяются, чтобы держать самцов в узде, хотя они крупнее и сильнее. Такой тип социальной структуры нетипичен для социальных млекопитающих в животном мире и теперь ученые наконец-то лучше понимают, почему.

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Данные исследователей указывают на то, что у самок и самцов этого вида весьма странные отношения, по крайней мере на биологическом уровне. В сообществах социальных млекопитающих более крупные и сильные самцы, как правило, являются доминирующей силой, которая контролирует спаривание и пищевые рецепты. Однако у бонобо все наоборот.

Исследования показывают, что именно самки диктуют, кто и когда будет спариваться; они также получают право первыми на любые источники пищи, в то время как самцы терпеливо ждут на верхушках деревьев, пока самки не закончат. По словам Мартина Сурбека из Гарвардского университета, такое поведение является "совершенно странным для животного мира".

Впрочем, у ученых было несколько теорий на этот счет, однако они так и не нашли подтверждения. В новом исследовании международной исследовательской группы ученые проанализировали 30-летние данные из шести диких сообществ бонобо по всей Демократической Республике Конго. По словам соавторов исследования Барбары Фрут и Мартина Сурбека, они с коллегами обнаружили некоторые из первых конкретных доказательств того, что самки бонобо объединяются, чтобы превзойти самцов. Примерно в 85% наблюдений эти возглавляемые самками команды, известные как коалиции, нацеливались на самцов бонобо и заставляли их подчиняться, структурируя иерархию в сторону доминирования самок.

В ходе нового исследования ученые изучили данные, включающие 1786 наблюдений конфликтов между самцами и самками бонобо. Результаты указывают на то, что самки бонобо одержали победу в 1099 из этих конфликтов. По словам ученых, это первое доказательство того, что женская солидарность может повернуть структуру власти, ориентированную на самцов, которая типична для большинства сообществ млекопитающих.

Сурек отмечает, что весьма захватывающе обнаруживать, что самки могут активно повышать свой социальный статус, поддерживая друг друга. Когда формируется коалиция, самки начинают с невыносимо громких криков; далее они нацеливаются на самца и преследуют его по деревьям, порой оставляя на его теле смертельные раны.

Однако ученым все еще не слишком понятно, что именно запускает процесс формирования коалиции, так как ее формирование может произойти в течение буквально нескольких секунд. Например, в некоторых случаях это происходило после того, как самец ранил одного из своих детенышей.

По словам Фрут, доминирование самок распространено в большинстве наблюдаемых групп бонобо, однако такое поведение не является правилом. Простыми словами, в сообществах бонобо самки пользуются высоким статусом, а не бесспорным доминированием.

Согласно исследованию, коалиции самок — это всего лишь один из способов, с помощью которого самки бонобо могут оставаться наверху; другой включает в себя способность скрывать свою овуляцию, чтобы самцы не пытались монополизировать самок, когда у них течка.

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