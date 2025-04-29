Самки бонобо — єдині, кому вдається тримати самців у вузді у тваринному світі: як вони це роблять

Дослідники виявили, що самки бонобо створюють коаліції, щоб тримати самців виду в вузді. Найбільш дивним у цій ситуації здається те, що такий тип соціальної структури нетиповий для соціальних ссавців у тваринному світі.

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Про це пише Discover Magazine.

У новому дослідженні вчені з Інституту поведінки тварин Макса Планка виявили, що самки бонобо об'єднуються, щоб тримати самців у вузді, хоча вони більші та сильніші. Такий тип соціальної структури нетиповий для соціальних ссавців у тваринному світі й тепер вчені нарешті краще розуміють, чому.

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Дані дослідників вказують на те, що у самок і самців цього виду досить дивні відносини, принаймні на біологічному рівні. У спільнотах соціальних ссавців більші та сильніші самці, як правило, є силою, яка домінує, а також контролює спарювання і харчові рецепти. Однак у бонобо все навпаки.

Дослідження показують, що саме самки диктують, хто і коли буде спаровуватися; вони також отримують право першими на будь-які джерела їжі, тоді як самці терпляче чекають на верхівках дерев, поки самки не закінчать. За словами Мартіна Сурбека з Гарвардського університету, така поведінка є "абсолютно дивною для тваринного світу".

Утім, у вчених було кілька теорій з цього приводу, проте вони так і не знайшли підтвердження. У новому дослідженні міжнародної дослідницької групи науковці проаналізували 30-річні дані з шести диких спільнот бонобо по всій Демократичній Республіці Конго. За словами співавторів дослідження Барбари Фрут і Мартіна Сурбека, вони з колегами виявили деякі з перших конкретних доказів того, що самки бонобо об'єднуються, щоб перевершити самців. Приблизно у 85% спостережень ці очолювані самками команди, відомі як коаліції, націлювалися на самців бонобо і примушували їх підкорятися, структуруючи ієрархію в бік домінування самок.

Під час нового дослідження вчені вивчили дані, що включають 1786 спостережень конфліктів між самцями та самками бонобо. Результати вказують на те, що самки бонобо здобули перемогу в 1099 з цих конфліктів. За словами вчених, це перший доказ того, що жіноча солідарність може повернути структуру влади, орієнтовану на самців, яка є типовою для більшості спільнот ссавців.

Сурек зазначає, що вельми дивовижно виявляти, що самки можуть активно підвищувати свій соціальний статус, підтримуючи одна одну. Коли формується коаліція, самки починають з нестерпно гучних криків; далі вони націлюються на самця і переслідують його по деревах, часом залишаючи на його тілі смертельні рани.

Проте вченим усе ще не надто зрозуміло, що саме запускає процес формування коаліції, оскільки її формування може відбутися протягом буквально кількох секунд. Наприклад, у деяких випадках це відбувалося після того, як самець поранив одного зі своїх дитинчат.

За словами Фрут, домінування самок поширене в більшості спостережуваних груп бонобо, однак така поведінка не є правилом. Простими словами, у спільнотах бонобо самки користуються високим статусом, а не безперечним домінуванням.

Згідно з дослідженням, коаліції самок — це всього лише один зі способів, за допомогою якого самки бонобо можуть залишатися нагорі; інший передбачає здатність приховувати свою овуляцію, щоб самці не намагалися монополізувати самок, коли у них тічка.

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