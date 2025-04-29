Ехидны эволюционировали иначе, чем считалось: всего одна кость заставит переписать учебники (фото)

В новом исследовании всего одна кость, указывающая на полуводное прошлое, поставила под сомнение эволюцию ехидн. Это весьма удивительно, учитывая, что млекопитающие, приспособившиеся к воде, крайне редко возвращаются к исключительно наземному образу жизни. Впрочем, это может объяснить некоторые странные черты ехидн.

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Об этом пишет IFLScience.

В новом исследовании команда из Университета Нового Южного Уэльса провела анализ внутренней части одной кости и пришли к выводу, что ее владелец, вероятно, на самом деле был водным или полуводным животным. Как предполагается, кость принадлежит предку ехидн или, по крайней мере, родственнику. Авторы исследования отмечает, что находка повышает вероятность того, что общий предок всех однопроходных вел образ жизни, больше похожий на образ жизни утконоса, чем ехидны.

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Отметим, что это было бы весьма удивительно, так как млекопитающие, приспособившиеся к жизни в воде, крайне редко могут вернуться к наземному образу жизни. Впрочем, это действительно может объяснить некоторые из самых странных черт ехидн.

Однопроходные считаются чудаками среди млекопитающих: лишь один вид утконоса и четыре вида ехидн откладывают яйца, в то время как тысячи видов придерживаются живорождению. Так было долгое время и ученые считают, что в эру динозавров большинство австралийских млекопитающих были однопроходными. Однако окаменелости невероятно плохо сохраняются в почве австралийского континента, а Новая Гвинея настолько плохо изучена, что окаменелости однопроходных встречаются еще реже, чем сохранившиеся виды — в результате ученым чрезвычайно мало известно об эволюционной истории этих животных.

В ходе нового исследования ученые изучили единственную кость вида Kryoryctes cadburyi, которая является плечевой костью и внешне больше похожа на руку современной ехидны, а вовсе не утконоса. Известно, что возраст кости составляет около 108 миллионов лет и она была обнаружена учеными в южной Австралии в бухте Динозавров в начале 1990-х годов.

Kryoryctes cadburyi в своей среде обитания, прячется от динозавров Фото: Peter Schouten

Время разделения между выжившими видами однопроходных неизвестно, а потому ученые считают, что Kryoryctes может быть общим предком обоих: представителем линии ехидн или эволюционным тупиком, ответвившимся от обоих основных однопроходных.

По словам соавтора исследования, профессора Сюзанны Хэнд, внешняя структура древней окаменелости позволяет сравнить ее с похожими животными, чтобы выяснить родственные связи животного. В результате ученые получают подсказки об образе жизни животного и среде, в которой он обитал.

Поскольку был найден только один экземпляр, любое повреждающее обследование немыслимо, поэтому Хэнд и коллеги использовали компьютерную томографию и другие неразрушающие методы для исследования внутренней части. Результаты указывают на то, что кость с толстыми стенками намного тяжелее, чем у ехидн, и в ней невероятно мало места для костного мозга. Такое строение больше похоже на внутреннюю структуру костей утконоса, а также напоминает других полуводных млекопитающих, использующих кости в качестве балласта, чтобы нырять за едой.

Это делает вероятным, что общий предок однопроходных был полуводным. Затем ехидны, должно быть, предприняли редкий шаг, приспособившись к суше. Ехидны также известны тем, что у них задние лапы повернуты назад, что дает им их очаровательную походку вразвалку. Это считается полезным для их роющего образа жизни, но утконосы используют ту же ориентацию, чтобы лучше плавать. Простыми словами, это похоже на то, что ехидны плавают в песке.

Команда признает, их наблюдения согласуются с теорией водной ехидны, однако они основаны лишь на одной кости, и ученые все еще не уверены до конца, что она принадлежит предку ехидны. Хэнд и соавторы планируют исследовать образец другими неразрушающими способами, но также надеются расширить выборку.

Ранее Фокус писал о том, что исследователи обнаружили уникальную ехидну в Индонезии.