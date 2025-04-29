Єхидни еволюціонували інакше, ніж вважалося: лише одна кістка змусить переписати підручники (фото)

У новому дослідженні лише одна кістка, що вказує на напівводне минуле, поставила під сумнів еволюцію єхидн. Це вельми дивно, враховуючи, що ссавці, які пристосувалися до води, вкрай рідко повертаються до виключно наземного способу життя. Утім, це може пояснити деякі дивні риси єхидн.

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Про це пише IFLScience.

У новому дослідженні команда з Університету Нового Південного Уельсу провела аналіз внутрішньої частини однієї кістки й дійшла висновку, що її власник, імовірно, насправді був водною або напівводною твариною. Як припускають, кістка належить предку єхидн або принаймні родичу. Автори дослідження зазначають, що знахідка підвищує ймовірність того, що спільний предок усіх однопрохідних вів спосіб життя, більше схожий на спосіб життя качкодзьоба, ніж єхидни.

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Зазначимо, що це було б вельми дивно, оскільки ссавці, які пристосувалися до життя у воді, вкрай рідко можуть повернутися до наземного способу життя. Утім, це дійсно може пояснити деякі з найдивніших рис єхидн.

Однопрохідні вважаються диваками серед ссавців: лише один вид качкодзьоба та чотири види єхидн відкладають яйця, в той час, як тисячі видів дотримуються живонародження. Так було довгий час і вчені вважають, що в еру динозаврів більшість австралійських ссавців були однопрохідними. Однак скам'янілості неймовірно погано зберігаються в ґрунті австралійського континенту, а Нова Гвінея настільки погано вивчена, що скам'янілості однопрохідних трапляються ще рідше, ніж види, що збереглися, — унаслідок чого вченим надзвичайно мало відомо про еволюційну історію цих тварин.

Під час нового дослідження вчені вивчили єдину кістку виду Kryoryctes cadburyi, яка є плечовою кісткою і зовні більше схожа на руку сучасної єхидни, а зовсім не качкодзьоба. Відомо, що вік кістки становить близько 108 мільйонів років і вона була виявлена вченими в південній Австралії в бухті Динозаврів на початку 1990-х років.

Kryoryctes cadburyi у своєму середовищі існування, ховається від динозаврів Фото: Peter Schouten

Час поділу між видами однопрохідних, які вижили, невідомий, а тому вчені вважають, що Kryoryctes може бути спільним предком обох: представником лінії єхидн або еволюційним глухим кутом, що відгалузився від обох основних однопрохідних.

За словами співавтора дослідження, професора Сюзанни Хенд, зовнішня структура стародавньої скам'янілості дає змогу порівняти її зі схожими тваринами, щоб з'ясувати родинні зв'язки тварини. У результаті вчені отримують підказки про спосіб життя тварини та середовище, в якому вона мешкала.

Оскільки був знайдений тільки один екземпляр, будь-яке пошкоджувальне обстеження є немислимим, тому Хенд і колеги використовували комп'ютерну томографію та інші неруйнівні методи для дослідження внутрішньої частини. Результати вказують на те, що кістка з товстими стінками набагато важча, ніж у єхидн, і в ній неймовірно мало місця для кісткового мозку. Така будова більше схожа на внутрішню структуру кісток качкодзьоба, а також нагадує інших напівводних ссавців, які використовують кістки як баласт, щоб пірнати за їжею.

Це робить імовірним, що загальний предок однопрохідних був напівводним. Потім єхидни, мабуть, зробили рідкісний крок, пристосувавшись до суші. Єхидни також відомі тим, що у них задні лапи повернуті назад, що дає їм їхню чарівну розлогу ходу. Це вважається корисним для їхнього риючого способу життя, але качкодзьоби використовують ту ж орієнтацію, щоб краще плавати. Простими словами, це схоже на те, що єхидни плавають у піску.

Команда визнає, їхні спостереження узгоджуються з теорією водної єхидни, проте вони засновані лише на одній кістці, і вчені все ще не впевнені до кінця, що вона належить предку єхидни. Хенд і співавтори планують дослідити зразок іншими неруйнівними способами, але також сподіваються розширити вибірку.

Раніше Фокус писав про те, що дослідники виявили унікальну єхидну в Індонезії.