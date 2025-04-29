Считалось, что это невозможно: ученые подтвердили 67-летнюю теорию о витамине B1

Химикам понадобилось много времени, чтобы найти веские доказательства теории о витамине B1, которая впервые была предложена в 1958 году.

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Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет ScienceAlert.

67 лет назад американский химик Рональд Бреслоу предположил, что витамин B1 выполняет ключевые метаболические процессы в организме, образуя молекулярную структуру, известную как карбен.

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Но проблема в том, что карбены являются крайне нестабильными структурами и обычно мгновенно распадаются в воде. По всем признакам они должны быть несовместимы с высоким содержанием воды в организме. Но авторы нового исследования смогли сохранить карбен в стабильном состоянии в воде в течение нескольких месяцев во время лабораторных экспериментов.

Ученые говорят, что они впервые наблюдали стабильный карбен в воде, что подтверждает правильность 67-летней теории, хотя считалось, что это невозможно. Химикам удалось это сделать после того, как они смогли синтезировать защитную молекулу в лаборатории, чтобы обернуть ее вокруг карбена и сохранить в стабильном состоянии. После этого ученые с помощью изображений высокого разрешения проверили состав карбена.

Благодаря защитной структуре карбен может сохраняться в стабильном состоянии в воде в течение шести месяцев. Это доказывает, что витамин B1 может принимать эту форму, чтобы выполнять свою работу в организме.

Структура водоустойчивого карбена Фото: ScienceAlert

Также химики считают, что подход, который они использовали во время экспериментов можно использовать в химической промышленности. Возможность стабилизации карбенов может позволить воде заменить более токсичные и опасные вещества в химических реакциях в будущем, что позволит более чисто производить фармацевтические препараты и топливо.

Ученые говорят, что вода является идеальным растворителем и она нетоксична и экологически безопасна. Если получится заставить мощные катализаторы работать в воде, то это станет большим шагом вперед на пути к более экологичной химии.

Важно отметить, что ученые изучали химию реакционноспособных молекул в целом, а не пытались доказать теорию гипотезу Бреслоу. Поэтому данный научный прорыв является примером случайного научного открытия.

Ученым еще предстоит многое изучить, в частности, почему дополнительная защита молекулы, по-видимому, снижает ее реакционную способность. Химики говорят, что еще несколько десятилетий назад считалось, что эти молекулы невозможно создать, но оказалось, что это возможно, и что Бреслоу был прав относительно витамина B1.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что шампанское и белое вино спасают сердце от внезапной остановки. Употребление шампанского, большего количества фруктов и сохранение стройной фигуры могут снижать риск внезапной остановки сердца. Такие данные были получены в ходе первого в мире исследования подобного рода.