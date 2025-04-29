Вважалося, що це неможливо: учені підтвердили 67-річну теорію про вітамін B1

Хімікам знадобилося багато часу, щоб знайти вагомі докази теорії про вітамін B1, яку вперше було запропоновано 1958 року.

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Дослідження опубліковано в журналі Science Advances, пише ScienceAlert.

67 років тому американський хімік Рональд Бреслоу припустив, що вітамін B1 виконує ключові метаболічні процеси в організмі, утворюючи молекулярну структуру, відому як карбен.

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Але проблема в тому, що карбени є вкрай нестабільними структурами і зазвичай миттєво розпадаються у воді. За всіма ознаками вони мають бути несумісними з високим вмістом води в організмі. Але автори нового дослідження змогли зберегти карбен у стабільному стані у воді протягом кількох місяців під час лабораторних експериментів.

Вчені кажуть, що вони вперше спостерігали стабільний карбен у воді, що підтверджує правильність 67-річної теорії, хоча вважалося, що це неможливо. Хімікам вдалося це зробити після того, як вони змогли синтезувати захисну молекулу в лабораторії, щоб обернути її навколо карбену і зберегти в стабільному стані. Після цього вчені за допомогою зображень високої роздільної здатності перевірили склад карбена.

Завдяки захисній структурі карбен може зберігатися в стабільному стані у воді протягом шести місяців. Це доводить, що вітамін B1 може приймати цю форму, щоб виконувати свою роботу в організмі.

Структура водостійкого карбену Фото: ScienceAlert

Також хіміки вважають, що підхід, який вони використовували під час експериментів, можна використовувати в хімічній промисловості. Можливість стабілізації карбенів може дати змогу воді замінити більш токсичні та небезпечні речовини в хімічних реакціях у майбутньому, що дасть змогу більш чисто виробляти фармацевтичні препарати та паливо.

Вчені кажуть, що вода є ідеальним розчинником і вона нетоксична та екологічно безпечна. Якщо вийде змусити потужні каталізатори працювати у воді, то це стане великим кроком уперед на шляху до більш екологічної хімії.

Важливо зазначити, що вчені вивчали хімію реакційноздатних молекул загалом, а не намагалися довести теорію гіпотезу Бреслоу. Тому цей науковий прорив є прикладом випадкового наукового відкриття.

Вченим ще належить багато чого вивчити, зокрема, чому додатковий захист молекули, мабуть, знижує її реакційну здатність. Хіміки кажуть, що ще кілька десятиліть тому вважалося, що ці молекули неможливо створити, але виявилося, що це можливо, і що Бреслоу мав рацію щодо вітаміну B1.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що шампанське і біле вино рятують серце від раптової зупинки. Вживання шампанського, більшої кількості фруктів і збереження стрункої фігури можуть знижувати ризик раптової зупинки серця. Такі дані було отримано під час першого у світі дослідження такого роду.