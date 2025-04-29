Возможно, мы живем в симуляции Вселенной: у физиков появились доказательства

Физик Мелвин Вопсон считает, что гравитацию можно объяснить процессами сокращения информации внутри смоделированной Вселенной.

Related video

Исследование опубликовано в журнале AIP Advances, пишет IFLScience.

Возможность того, что вся Вселенная имеет информационную природу и напоминает вычислительный процесс, является популярной теорией. Она исходит из информационной физики, которая предполагает, что физическая реальность на самом деле состоит из структурированной информации.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В новом исследовании физик Медвин Вопсон показывает, что гравитация является результатом вычислительного процесса во Вселенной. Он предполагает, что гравитация на самом деле может быть вызвана тем, как информация о материи организована во Вселенной.

Используя второй закон информационной динамики ученый указывает на то, что материя и объекты в пространстве могут притягиваться друг к другу с помощью гравитации, потому что Вселенная пытается сохранить информацию в сжатом виде. То есть Вселенная может работать как гигантский компьютер, а наша реальность может быть смоделированной конструкцией.

Физик говорит, что точно так же, как компьютеры пытаются сэкономить место и работать более эффективно, Вселенная может делать то же самое. Поэтому гравитация – это явление, с помощью которого Вселенная пытается оставаться организованной, то есть пытается упорядочить свои данные. То есть гравитация – это механизм оптимизации в вычислительном процессе, который помогает сжимать информацию.

Физик считает, что гравитационное притяжение возникает из-за фундаментального стремления к уменьшению информационной энтропии во Вселенной. Таким образом мы может жить на самом деле в виртуальной симуляции Вселенной, и гравитация является доказательством этого. Гравитационное притяжение помогает уменьшить информационную энтропию, которая по сути означает, сколько информации содержится в объекте в любом заданном пространстве.

Гравитация играет важную роль в формировании галактик и влиянии объектов друг на друга. Таким образом, в теории Вопсона объекты могут быть притянуты друг к другу, потому что Вселенная просто пытается сохранить все в оптимизированном и сжатом виде.

Мелвин Вопсон известен благодаря заявлениям, что он обнаружил предварительные доказательства, подтверждающие гипотезу о том, что Вселенная на самом деле является симуляцией.

Его новые выводы основаны на концепции энтропии в теории информации. Хотя информационная энтропия похожа на обычную энтропию, она отличается. В то время как энтропия имеет тенденцию увеличиваться со временем, информационная энтропия имеет тенденцию уменьшаться, считает Вопсон, и это он называет вторым законом информационной динамики.

Ученый считает, что, если наша Вселенная является симуляцией, то ей нужен механизм встроенной оптимизации и сжатия данных, чтобы уменьшить вычислительную мощность и требования к хранению данных для запуска симуляции. Это именно то, что можно наблюдать в цифровых данных, биологических системах, математических симметриях и во всей Вселенной, говорит Вопсон.

Физик говорит, что вопрос о том, действительно ли Вселенная является симуляцией, остается открытым, но энтропийная природа гравитации предоставляет убедительные доказательства того, что информация является фундаментальным компонентом физической реальности, а сжатие данных управляет физическими процессами во Вселенной.

Как уже писал Фокус, обнаружена древнейшая галактика, пронзившая светом тьму Вселенной, но ее сложно объяснить. Удивительно, что свет от чрезвычайно далекой галактики JADES-GS-Z13-1-LA вообще достиг Земли. Этот свет вышел из галактики тогда, когда Вселенной было всего 330 миллионов лет, но тогда она была туманной и тусклой.

Также Фокус писал о том, что ученые подтвердили 67-летнюю теорию о витамине B1, но это считалось невозможным. Химикам понадобилось много времени, чтобы найти веские доказательства теории о витамине B1, которая впервые была предложена в 1958 году.