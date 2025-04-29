Можливо, ми живемо в симуляції Всесвіту: у фізиків з'явилися докази

Фізик Мелвін Вопсон вважає, що гравітацію можна пояснити процесами скорочення інформації всередині змодельованого Всесвіту.

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Дослідження опубліковано в журналі AIP Advances, пише IFLScience.

Можливість того, що весь Всесвіт має інформаційну природу і нагадує обчислювальний процес, є популярною теорією. Вона виходить з інформаційної фізики, яка припускає, що фізична реальність насправді складається зі структурованої інформації.

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У новому дослідженні фізик Медвін Вопсон показує, що гравітація є результатом обчислювального процесу у Всесвіті. Він припускає, що гравітація насправді може бути викликана тим, як інформація про матерію організована у Всесвіті.

Використовуючи другий закон інформаційної динаміки вчений вказує на те, що матерія та об'єкти в просторі можуть притягуватися один до одного за допомогою гравітації, бо Всесвіт намагається зберегти інформацію в стислому вигляді. Тобто Всесвіт може працювати як гігантський комп'ютер, а наша реальність може бути змодельованою конструкцією.

Фізик каже, що точно так само, як комп'ютери намагаються заощадити місце і працювати ефективніше, Всесвіт може робити те ж саме. Тому гравітація — це явище, за допомогою якого Всесвіт намагається залишатися організованим, тобто намагається впорядкувати свої дані. Тобто гравітація — це механізм оптимізації в обчислювальному процесі, який допомагає стискати інформацію.

Фізик вважає, що гравітаційне тяжіння виникає через фундаментальне прагнення до зменшення інформаційної ентропії у Всесвіті. Таким чином ми може жити насправді у віртуальній симуляції Всесвіту, і гравітація є доказом цього. Гравітаційне тяжіння допомагає зменшити інформаційну ентропію, яка по суті означає, скільки інформації міститься в об'єкті в будь-якому заданому просторі.

Гравітація відіграє важливу роль у формуванні галактик і впливі об'єктів один на одного. Таким чином, у теорії Вопсона об'єкти можуть бути притягнуті один до одного, тому що Всесвіт просто намагається зберегти все в оптимізованому і стислому вигляді.

Мелвін Вопсон відомий завдяки заявам, що він виявив попередні докази, які підтверджують гіпотезу про те, що Всесвіт насправді є симуляцією.

Його нові висновки засновані на концепції ентропії в теорії інформації. Хоча інформаційна ентропія схожа на звичайну ентропію, вона відрізняється. У той час як ентропія має тенденцію збільшуватися з часом, інформаційна ентропія має тенденцію зменшуватися, вважає Вопсон, і це він називає другим законом інформаційної динаміки.

Науковець вважає, що, якщо наш Всесвіт є симуляцією, то йому потрібен механізм вбудованої оптимізації та стиснення даних, щоб зменшити обчислювальну потужність і вимоги до зберігання даних для запуску симуляції. Це саме те, що можна спостерігати в цифрових даних, біологічних системах, математичних симетріях і в усьому Всесвіті, каже Вопсон.

Фізик каже, що питання про те, чи дійсно Всесвіт є симуляцією, залишається відкритим, але ентропійна природа гравітації надає переконливі докази того, що інформація є фундаментальним компонентом фізичної реальності, а стиснення даних керує фізичними процесами у Всесвіті.

Як уже писав Фокус, виявлено найдавнішу галактику, що пронизала світлом темряву Всесвіту, але її складно пояснити. Дивно, що світло від надзвичайно далекої галактики JADES-GS-Z13-1-LA взагалі досягло Землі. Це світло вийшло з галактики тоді, коли Всесвіту було всього 330 мільйонів років, але тоді він був туманним і тьмяним.

Також Фокус писав про те, що вчені підтвердили 67-річну теорію про вітамін B1, але це вважалося неможливим. Хімікам знадобилося багато часу, щоб знайти вагомі докази теорії про вітамін B1, яка вперше була запропонована в 1958 році.