Глаз крокодила и Водоворот: сделаны фотографии интересных спиральных галактик (фото)

Астрофотограф из США Мишель Эрнандес Бейлисс сделала потрясающие фотографии галактики М94, также известной как Глаз крокодила, а также более знаменитой галактики М51, более известной как галактика Водоворот.

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Об этом пишет Space.

Спиральная галактика М94 находится на расстоянии 16 млн световых лет от нас, имеет интересную форму с очень ярким ядром, а потому и получила свое прозвище Глаз Крокодила. Спиральная галактика М51 находится на расстоянии 34 млн световых лет от нас и имеет обширные массивные спиральные рукава, который действительно напоминают водоворот. Об галактики активно производят звезды. Напоминаем, что наша галактика Млечный Путь также является спиральной галактикой.

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Для того, чтобы сделать изображение галактики М94 Мишель Эрнандес Бейлисс использовала специальные телескопы и камеры, размещенные в ее домашней обсерватории. Также астроном-любитель применила специальные фильтры яркости. Для съемки этой галактики потребовалось 20 часов, после чего изображение было обработано с помощью специальных программ.

По словам астронома, возникли некоторые сложности при получении изображения галактики М94, ведь она при наблюдении оказалась слишком яркой, а потому при обработке снимка пришлось провести коррекцию цвета и яркости, чтобы показать все структуры галактики.

Галактика М94 Фото: space.com

Также для проведения подобных съемок необходимо очень темное небо, чтобы свет Луны не мешал наблюдениям. Эрнандес Бейлисс повезло в этом плане, и она занималась съемкой галактик как раз тогда, когда небо было темным и безоблачным.

Для получения изображения галактики М51 астроном-любитель использовала другой набор фильтров, но те же камеры и телескопы. Таким образом ей удалось запечатлеть даже мелкие структурные детали галактики Водоворот. Для получения изображения этой галактики понадобилось 16 часов, после чего снимок прошел обработку. На фотографии видны многие из самых ярких особенностей галактики, включая яркое центральное ядро, темные полосы пыли и интенсивные области образования звезд.

Галактика М51 Фото: space.com

Ученые из NASA считают, что уникальные спиральные рукава галактики M51, возможно, возникли из-за близкого прохождения меньшей галактики NGC 5195, которую можно увидеть вверху над галактикой Водоворот.

Как уже писал Фокус, астрофизики решили 30-летнюю загадку черных дыр. Ученые решили давнюю проблему так называемого диссонанса в гравитационных волнах, которые выпускает черная дыра.

Также Фокус писал о том, что физики представил доказательства того, что мы, возможно, живем в виртуальной Вселенной.