Око крокодила і Вир: зроблено фотографії цікавих спіральних галактик (фото)

Астрофотограф зі США Мішель Ернандес Бейлісс зробила приголомшливі фотографії галактики М94, також відомої як Око крокодила, а також знаменитішої галактики М51, більш відомої як галактика Вир.

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Про це пише Space.

Спіральна галактика М94 розташована на відстані 16 млн світлових років від нас, має цікаву форму з дуже яскравим ядром, а тому й отримала своє прізвисько Око Крокодила. Спіральна галактика М51 розташована на відстані 34 млн світлових років від нас і має великі масивні спіральні рукави, які дійсно нагадують вир. Про галактики активно продукують зірки. Нагадуємо, що наша галактика Чумацький Шлях також є спіральною галактикою.

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Для того, щоб зробити зображення галактики М94, Мішель Ернандес Бейлісс використовувала спеціальні телескопи і камери, розміщені в її домашній обсерваторії. Також астроном-любитель застосувала спеціальні фільтри яскравості. Для зйомки цієї галактики знадобилося 20 годин, після чого зображення було оброблено за допомогою спеціальних програм.

За словами астронома, виникли деякі складнощі під час отримання зображення галактики М94, адже вона під час спостереження виявилася надто яскравою, а тому під час опрацювання знімка довелося провести корекцію кольору і яскравості, щоб показати всі структури галактики.

Галактика М94 Фото: space.com

Також для проведення подібних зйомок необхідне дуже темне небо, щоб світло Місяця не заважало спостереженням. Ернандес Бейлісс пощастило в цьому плані, і вона займалася зйомкою галактик якраз тоді, коли небо було темним і безхмарним.

Для отримання зображення галактики М51 астроном-аматор використовувала інший набір фільтрів, але ті самі камери і телескопи. Таким чином їй вдалося зафіксувати навіть дрібні структурні деталі галактики Вир. Для отримання зображення цієї галактики знадобилося 16 годин, після чого знімок пройшов обробку. На фотографії видно багато з найяскравіших особливостей галактики, включно з яскравим центральним ядром, темними смугами пилу та інтенсивними областями утворення зірок.

Галактика М51 Фото: space.com

Вчені з NASA вважають, що унікальні спіральні рукави галактики M51, можливо, виникли через близьке проходження меншої галактики NGC 5195, яку можна побачити вгорі над галактикою Вир.

Як уже писав Фокус, астрофізики вирішили 30-річну загадку чорних дір. Вчені вирішили давню проблему так званого дисонансу в гравітаційних хвилях, які випускає чорна діра.

Також Фокус писав про те, що фізики представив докази того, що ми, можливо, живемо у віртуальному Всесвіті.