Акулы считались немыми, но теперь неожиданно "заговорили": какие звуки они издают

В новом исследовании ученые впервые в истории записали звуки акул, заметив, что они издают их, когда животных трогали в морской лаборатории. Долгое время считалось, что акулы немые, так как они нуждаются в скрытности во время охоты, но теперь впервые было замечено, что они вовсе не молчаливы.

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Об этом пишет Live Science.

Новые записи ученых показывают, что рифовые акулы (Mustelus lenticulatus) — небольшие донные акулы, обитающие в Новой Зеландии — издают отчетливые щелчки, когда ученые касаются их под водой. Эти звуки были последовательными и повторялись у нескольких особей, а также, как считают ученые, потенциально были связаны с реакциями бедствия и защиты.

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По словам ведущего автора исследования Каролин Нидер из Океанографического института Вудс-Хоул, записи, полученные в ходе наблюдений, представляют собой первый известный науке случай активного звукоизвлечения акулы. У акул сенсорные системы более совершенны, чем слух, например, электрорецепторы, обоняние и способ передвижения в воде. Однако теперь ученые полагают, что изначальное представление о том, что звук вовсе не важен для акул, на самом деле неверно.

В ходе исследования 10 молодых рифтовых акул были замечены издающими звуки случайно во время поведенческих экспериментов в Морской лаборатории Ли Оклендского университета. Когда исследователи ненадолго касались акул под водой, все 10 акул издавали слышимые щелчки.

По словам Нидер, щелчки были невероятно частыми во время первых манипуляций, однако прекратились по мере того, как эксперименты продолжались. Предполагается, что акулы прекратили издавать звуки, так как, вероятно, перестали бояться за свою жизнь. В результате ученые пришли к выводу, что громкие щелчки могут служить отвлекающим фактором для молодых акул, чтобы они могли сбежать от хищников.

Отметим, что ранее большинство акул считались молчаливыми, так как у них отсутствуют плавательные пузыри — наполненные воздухом мешочки, используемые рыбами для того, чтобы издавать звуки. МикроКТ-сканирование и 3D-реконструкции акул-рифов также не выявили никаких очевидных органов или структур, издающих звуки. Авторы исследования предположили, что рифовые акулы, вероятно, могут издавать звуки с помощью зубов.

Известно, что у этого вида акул широкие, тупые зубы, расположенные в плотно упакованных пластинчатых образованиях, идеально подходящих для дробления добычи с твердым панцирем, например, крабов. Исследователи заявили, что эта "тротуарная зубная система" может также выполнять вторую функцию — производить звук, когда челюсти захлопываются.

Однако, по словам Нидер, без наблюдения за челюстями акул во время производства щелчка механизм остается предположительным. Известно, что каждый щелчок длился около 48 миллисекунд, а их громкость порой превышала 155 децибел, что сопоставимо с выстрелом из дробовика.

Наблюдения также показывают, что около четверти щелчков были одиночными, а остальные — короткими двойными щелчками. Ученые заметили, что около 70% этих щелчков сопровождались спокойными покачивающимися движениями тела, но некоторые происходили вообще без видимого движения.

Является ли щелчок случайным побочным продуктом обращения с ним или целенаправленным поведением, остается неизвестным. Авторы исследования надеются, что дальнейшие исследования, вероятно, помогут пролить свет на эту тайну.

Ранее Фокус писал о том, что две акулы-подруги проплыли вместе больше 6,5 км.