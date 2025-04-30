В США найден кусок "древней Земли" возрастом 3,6 млрд лет: канадцы не впечатлены (видео)

Группа геологов выявила вероятного кандидата на звание самой древней породы в Соединенных Штатах возрастом 3,6 миллиарда лет. Такой возраст может показаться достаточным, однако Канада может не согласиться — здесь ранее был найден образец возрастом 4 миллиарда лет.

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Об этом пишет IFLScience.

Новая работа ученых заключалась не только в том, чтобы обнаружить самую старую породу в США, но также дает представление о трудностях определения возраста геологической породы. Знак рядом с выступом гнейса Мортон в Миннесоте, США, утверждает, что здесь находится "Самая старая порода в мире": еще в 1974 году возраст гнейса Мортон был оценен в 3,8 миллиарда лет.

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Местное историческое общество, фактически, выступило с заявлением еще до того, как подобные измерения были проведены на большей части планеты. В результате возле обнажения в городе Гранит-Фолс появился знак с соответствующим названием. Однако теперь известно, что возраст гнейса Акаста в Канаде составляет 4 миллиарда лет, что делает его самой старой породой в мире. Более того, более поздние продвинутые методы сместили оценку возраста Мортона на 3,5 миллиарда, и это в лучшем случае.

По словам исследователей, у США нет правдоподобного конкурента Акасте, хотя некоторые ученые полагают, что образцы соответствующего возраста могут все еще храниться в Гренландии. В новом исследовании профессор Боб Стерн из Техасского университета с коллегами-геологми сосредоточились на поиске породы, которая является самой старой в Америке.

Отметим, что определение возраст породы может быть не слишком простым, так как геологическая активность способна перерабатывать породы. Это поднимает вопрос о том, как определять возраст породы: когда они достигли своей окончательной формы, или тем, когда была создана более ранняя версия.

Например, старейшими минералами на Земле считаются кристаллы циркона из холмов Джек-Хиллс в Западной Австралии, которые остыли из магмы 4,4 миллиарда лет назад, вскоре после образования нашей планеты. Однако породы, частью которых они когда-то были, давно размыты. Впоследствии цирконы попали в другие породы в ходе осадочной активности и также размывались из них, возможно, несколько раз.

По словам исследователей, датировать цирконы можно довольно точно, так как их химия исключает свинец при образовании, но допускает уран. Радиоактивный распад урана до свинца происходит с известной скоростью, что позволяет ученым определить, как долго цирконы оставались нетронутыми. В то же время определение возраста породы значительно сложнее.

Результаты работы профессора Стерна указывают на то, что гнейс Мортон содержит цирконы возрастом 3,5, 3,3 и 2,6 миллиарда лет. Тогда есть аргумент в пользу того, чтобы взять самый молодой возраст и рассматривать более старые как остатки прошлого. Более щедрая оценка заключается в том, что две породы смешались

В то же время гнейс Уотерсмит в Мичигане содержит цирконы возрастом 3,8 миллиарда лет, а также образцы, которым всего 1,3 миллиарда лет. Несмотря на присутствие кристаллов, которые почти на две трети моложе, команда Стерна обозначила возраст гнейса Уотерсмит в 3,6 миллиарда лет на основании наличия кристаллов такого же возраста в непосредственной близости. В результате ученые пришли к выводу, что это самый старый образец древней породы в США.

Ранее Фокус писал о том, что обнаружены остатки первичной земной коры возрастом 3,4 млрд лет.