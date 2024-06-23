Важное открытие: обнаружены остатки первичной земной коры возрастом 3,4 млрд лет

Древняя земная кора Австралии имеет решающее значение для понимания ранней истории Земли.

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Земля появилась примерно 4,5 млрд лет назад. И для понимания истории развития планеты ученые изучают самые древние горные породы. Одними из древнейших пород на нашей планете являются те, которые находятся в Западной Австралии сотнях километров на севере от города Перт. Их возраст составляет почти 4 миллиарда лет. Во время нового исследования, результаты которого опубликованы в журнале Nature, ученые обнаружили горные породы аналогичного возраста к югу от Перта и это доказывает, что они покрывают гораздо большую площадь, чем предполагалось и находятся глубоко в земной коре, пишет ScienceAlert.

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Древняя земная кора Австралии имеет важнейшее значение для понимания истории ранней Земли, ведь ее исследования показывают, как формировалась и развивалась континентальная кора. Изучать ее сложно, ведь большая часть континентальной коры либо находится очень глубоко, либо ее изменили условия окружающей среды. Есть только неслось участков, где ученые могут напрямую изучать древнюю кору. Для понимания состава и возраста древней коры ученые используют либо дистанционное зондирование, либо изучают минералы, сохранившиеся ближе к поверхности.

В то же время в коре Земли имеются потоки магмы, которые простираются от верхней части коры до мантии нашей планеты. Эти потоки магмы могут возникать на глубине не менее 50 км. В этих потоках собираются минералы из глубоких недр планеты, которые переносятся на поверхность. Ученые обнаружили остатки древней первичной земной коры с помощью изучения циркона из одного из потоков магмы.

Циркон содержит следы урана, который со временем распадается на свинец. Если измерить соотношение свинца и урана в зернах циркона, можно узнать, как давно они кристаллизовались. Исследование показало, что кристаллы циркона образовали 3,44 млрд лет назад. Циркон был заключен в минерал титанит и это не позволило ему химически измениться под влиянием огромной температуры и давления во время перемещения к поверхности.

По словам ученых, одна из причин, по которой важно изучать глубоко распложенную часть коры Земли, состоит в том, что ценные металлы находятся на границах между ее блоками. Изучение этих блоков может помочь наметить зоны для исследования потенциала добычи полезных ископаемых.

Как уже писал Фокус, рискованный план исследователей обернулся тем, что уже более полувека на Земле есть гигантская дыра, продолжающая пылать днем и ночью. Эта история началась в 1971 году в Туркменистане, когда газовый кратер Дарваза впервые запылал.

Также Фокус писал, что ученые нашли то, что действительно погубило все население острова Пасхи. Ранее ученые считали, что местная популяция попросту неправильно воспользовалась экологическими ресурсами, в результате чего буквально самостоятельно уничтожила себя.