Важливе відкриття: виявлено залишки первинної земної кори віком 3,4 млрд років

Стародавня земна кора Австралії має вирішальне значення для розуміння ранньої історії Землі.

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Земля з'явилася приблизно 4,5 млрд років тому. І для розуміння історії розвитку планети вчені вивчають найдавніші гірські породи. Одними з найдавніших порід на нашій планеті є ті, що знаходяться в Західній Австралії в сотнях кілометрів на північ від міста Перт. Їхній вік становить майже 4 мільярди років. Під час нового дослідження, результати якого опубліковані в журналі Nature, вчені виявили гірські породи аналогічного віку на південь від Перта і це доводить, що вони вкривають значно більшу площу, ніж передбачалося, та знаходяться глибоко в земній корі, пише ScienceAlert.

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Давня земна кора Австралії має надважливе значення для розуміння історії ранньої Землі, адже її дослідження показують, як формувалася і розвивалася континентальна кора. Вивчати її складно, адже більша частина континентальної кори або знаходиться дуже глибоко, або її змінили умови навколишнього середовища. Є лише кілька ділянок, де вчені можуть безпосередньо вивчати давню кору. Для розуміння складу і віку стародавньої кори вчені використовують або дистанційне зондування, або вивчають мінерали, що збереглися ближче до поверхні.

Водночас у корі Землі є потоки магми, які простягаються від верхньої частини кори до мантії нашої планети. Ці потоки магми можуть виникати на глибині не менше 50 км. У цих потоках збираються мінерали з глибоких надр планети, які переносяться на поверхню. Вчені виявили залишки давньої первинної земної кори за допомогою вивчення циркону з одного з потоків магми.

Циркон містить сліди урану, який з часом розпадається на свинець. Якщо виміряти співвідношення свинцю та урану в зернах циркону, можна дізнатися, як давно вони кристалізувалися. Дослідження показало, що кристали циркону утворили 3,44 млрд років тому. Циркон був ув'язнений у мінерал титаніт, і це не дало йому змоги хімічно змінитися під впливом величезної температури і тиску під час переміщення до поверхні.

За словами вчених, одна з причин, чому важливо вивчати глибоко розташовану частину кори Землі, полягає в тому, що цінні метали перебувають на кордонах між її блоками. Вивчення цих блоків може допомогти намітити зони для дослідження потенціалу видобутку корисних копалин.

Як уже писав Фокус, ризикований план дослідників обернувся тим, що вже понад півстоліття на Землі є гігантська діра, яка продовжує палати вдень і вночі. Ця історія почалася 1971 року в Туркменістані, коли газовий кратер Дарваза вперше запалав.

Також Фокус писав, що вчені знайшли те, що дійсно згубило все населення острова Пасхи. Раніше вчені вважали, що місцева популяція просто неправильно скористалася екологічними ресурсами, в результаті чого буквально самостійно знищила себе.