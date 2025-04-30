У США знайдено шматок "стародавньої Землі" віком 3,6 млрд років: канадці не вражені (відео)

Група геологів виявила ймовірного кандидата на звання найдавнішої породи в Сполучених Штатах віком 3,6 мільярда років. Такий вік може здатися достатнім, проте Канада може не погодитися — тут раніше було знайдено зразок віком 4 мільярди років.

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Про це пише IFLScience.

Нова робота вчених полягала не тільки в тому, щоб виявити найстарішу породу в США, але також дає уявлення про труднощі визначення віку геологічної породи. Знак поруч із виступом гнейсу Мортон у Міннесоті, США, стверджує, що тут розташована "Найстаріша порода у світі": ще 1974 року вік гнейсу Мортон було оцінено в 3,8 мільярда років.

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Місцеве історичне товариство, фактично, виступило із заявою ще до того, як подібні вимірювання було проведено на більшій частині планети. У результаті біля оголення в місті Граніт-Фолс з'явився знак із відповідною назвою. Однак тепер відомо, що вік гнейсу Акаста в Канаді становить 4 мільярди років, що робить його найстарішою породою у світі. Ба більше, пізніші просунуті методи змістили оцінку віку Мортона на 3,5 мільярда, і це в кращому випадку.

За словами дослідників, у США немає правдоподібного конкурента Акасті, хоча деякі вчені вважають, що зразки відповідного віку можуть все ще зберігатися в Гренландії. У новому дослідженні професор Боб Стерн з Техаського університету з колегами-геологами зосередилися на пошуку породи, яка є найстарішою в Америці.

Зазначимо, що визначення віку породи може бути не надто простим, оскільки геологічна активність здатна переробляти породи. Це порушує питання про те, як визначати вік породи: коли вони досягли своєї остаточної форми, або тим, коли була створена більш рання версія.

Наприклад, найстарішими мінералами на Землі вважаються кристали циркону з пагорбів Джек-Гіллс у Західній Австралії, що охололи з магми 4,4 мільярда років тому, невдовзі після утворення нашої планети. Однак породи, частиною яких вони колись були, давно розмиті. Згодом циркони потрапили в інші породи під час осадової активності та також розмивалися з них, можливо, кілька разів.

За словами дослідників, датувати циркони можна досить точно, оскільки їхня хімія виключає свинець під час утворення, але допускає уран. Радіоактивний розпад урану до свинцю відбувається з відомою швидкістю, що дає змогу вченим визначити, як довго циркони залишалися недоторканими. Водночас визначення віку породи значно складніше.

Результати роботи професора Стерна вказують на те, що гнейс Мортон містить циркони віком 3,5, 3,3 і 2,6 мільярда років. Тоді є аргумент на користь того, щоб взяти наймолодший вік і розглядати старіші як залишки минулого. Більш щедра оцінка полягає в тому, що дві породи змішалися

Водночас гнейс Вотерсміт у Мічигані містить циркони віком 3,8 мільярда років, а також зразки, яким лише 1,3 мільярда років. Попри присутність кристалів, які майже на дві третини молодші, команда Стерна позначила вік гнейсу Вотерсміт у 3,6 мільярда років на підставі наявності кристалів такого ж віку в безпосередній близькості. У результаті вчені дійшли висновку, що це найстаріший зразок стародавньої породи в США.

Раніше Фокус писав про те, що виявлено залишки первинної земної кори віком 3,4 млрд років.