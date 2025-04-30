Загадка семьи Александра Македонского: теперь пропавшим без вести считается и тело отца полководца

Почти 50 лет назад археологи сделали открытие во время раскопок невдалеке от древнего города Вергина в Северной Греции. Они решили, что нашли усыпальницу семьи Александра Македонского.

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Об этом сообщает Daily Mail.

Только в прошлом году ученые заявляли, что “окончательно” установили, что в гробницах находится сын великого полководца Александр IV, старший единокровный брат Филипп III и его отец Филипп II. Но теперь результаты исследования показали, что скелет, который должен принадлежать Филиппу II, на самом деле остается неизвестным.

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Ученые предполагают, что останки принадлежат неизвестному македонскому царю, который был похоронен между 388 и 356 годами до н.э. То есть тело было похоронено за десятилетия до убийства Филиппа II.

“Мы абсолютно уверены в том, что это не Филипп II”, - заявил ведущий автор исследования из Греческого национального центра научных исследований Яннис Маниатис.

К сожалению, место упокоения Филиппа II, как и могила самого Александра Македонского, остается загадкой.

Огромный погребальный комплекс, известный как Большой курган Вергины, содержит гробницы нескольких членов династии Аргеадов, которая правила Древней Грецией. В ходе последующих раскопок ученые идентифицировали три гробницы I, II и III, как вероятные места упокоения брата, сводного брата и отца Александра Македонского.

Но тогда исследователи так и не смогли определить, в какой гробнице находился какой член семьи. Прошлогоднее исследование под руководством профессором антропологии в Университете Демокрита во Фракии в Греции Антониоса Барциокаса якобы дало окончательный ответ.

Команда определила, что в Гробнице I покоятся останки отца Александра Македонского, в Гробнице II – его единокровного брата Филиппа III. Ключевым моментом было то, что в Гробнице I также покоились останки женщины и ребенка, что соответствует истории убийства Филиппа II.

Он со своей семьей был убит по приказу бывшей супруги Олимпиады, что проложило путь ее сыну Александру к престолу.

Датировка останков Гробницы I указала на 1 356 год до н.э., поэтому новое исследование показало, что найденные останки не могут принадлежать Филиппу II. С помощью радиоуглеродного датирования, генетического анализа и наблюдений за костями, ученые выяснили, что возраст мужчины на момент его смерти был в районе 25-35 лет.

Другие останки, найденной в той же гробнице, принадлежали женщине, которая умерла в возрасте от 18 до 35 лет.

“Дата смерти этого мужчины – до 356 г. до н. э., а это исключает Филиппа II, который умер в 336 г. до н. э. Кроме этого, Филиппу II на момент смерти было около 45 лет”, - говорит Маниатис.

Также оказалось, что детские кости в его гробнице принадлежали не одному ребенку, а шести разным младенцам. Следовательно, это не может быть гробница отца Александра Македонского и его убитой семьи.

Ученые также выяснили, что все младенцы были захоронены в римский период 150 и 130 гг. до н. э., спустя почти 200 лет после того, как гробницу поместили тела взрослых. Эксперты предполагают, что в какой-то момент крышка гробницы оказалась приоткрытой, куда родители смогли опускать тела своих детей. Историки говорят, что это было распространенной практикой в то время.

“Очевидно, что Гробница I была раскрыта после какого-то события, поэтому стала удобным местом для захоронения мертвых младенцев в римский период. Довольно обычная практика, которая наблюдалась и в других гробницах в Вергине”, - подчеркивает автор исследования.

Результаты исследования означают, что тело Филиппа II не обнаружено. Хотя мужчина в Гробнице I, возможно, не является отцом Александра Великого, исследователи уверены, что он является старшим членом той же царской семьи.

Напомним, почему археологи уже не надеются найти могилу Александра Македонского. На протяжении многих лет археологи ведут поиски могилы легендарного полководца, но еще ни одна попытка не увенчалась успехом.