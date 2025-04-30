Загадка сім'ї Олександра Македонського: тепер зниклим безвісти вважається і тіло батька полководця

Майже 50 років тому археологи зробили відкриття під час розкопок неподалік від стародавнього міста Вергіна в Північній Греції. Вони вирішили, що знайшли усипальницю родини Олександра Македонського.

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Про це повідомляє Daily Mail.

Лише торік учені заявляли, що "остаточно" встановили, що в гробницях перебуває син великого полководця Олександр IV, старший єдинокровний брат Філіп III і його батько Філіп II. Але тепер результати дослідження показали, що скелет, який мав би належати Філіпу II, насправді залишається невідомим.

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Вчені припускають, що останки належать невідомому македонському царю, який був похований між 388 і 356 роками до н.е. Тобто тіло було поховано за десятиліття до вбивства Філіпа II.

"Ми абсолютно впевнені в тому, що це не Філіп II", — заявив провідний автор дослідження з Грецького національного центру наукових досліджень Янніс Маніатіс.

На жаль, місце упокоєння Філіпа II, як і могила самого Олександра Македонського, залишається загадкою.

Величезний похоронний комплекс, відомий як Великий курган Вергіни, містить гробниці кількох членів династії Аргеадів, яка правила Стародавньою Грецією. Під час подальших розкопок вчені ідентифікували три гробниці I, II й III, як ймовірні місця спочинку брата, зведеного брата і батька Олександра Македонського.

Але тоді дослідники так і не змогли визначити, у якій гробниці перебував який член родини. Торішнє дослідження під керівництвом професора антропології в Університеті Демокріта у Фракії в Греції Антоніоса Барціокаса нібито дало остаточну відповідь.

Команда визначила, що в Гробниці I покояться останки батька Олександра Македонського, у Гробниці II — його єдинокровного брата Філіпа III. Ключовим моментом було те, що в Гробниці I також спочивали останки жінки та дитини, що відповідає історії вбивства Філіпа II.

Його зі своєю сім'єю було вбито за наказом колишньої дружини Олімпіади, що проклало шлях її синові Олександру до престолу.

Датування останків Гробниці I вказало на 1 356 рік до н.е., тому нове дослідження показало, що знайдені останки не можуть належати Філіпу II. За допомогою радіовуглецевого датування, генетичного аналізу та спостережень за кістками, вчені з'ясували, що вік чоловіка на момент його смерті був у районі 25-35 років.

Інші останки, знайдені в тій самій гробниці, належали жінці, яка померла у віці від 18 до 35 років.

"Дата смерті цього чоловіка — до 356 р. до н. е., а це виключає Філіпа II, який помер у 336 р. до н. е. Крім цього, Філіпу II на момент смерті було близько 45 років", — каже Маніатіс.

Також виявилося, що дитячі кістки в його гробниці належали не одній дитині, а шести різним немовлятам. Отже, це не може бути гробниця батька Олександра Македонського та його вбитої родини.

Вчені також з'ясували, що всі немовлята були поховані в римський період 150 і 130 рр. до н. е., через майже 200 років після того, як у гробницю помістили тіла дорослих. Експерти припускають, що в якийсь момент кришка гробниці виявилася прочиненою, куди батьки змогли опускати тіла своїх дітей. Історики кажуть, що це було поширеною практикою в той час.

"Очевидно, що Гробниця I була розкрита після якоїсь події, тож стала зручним місцем для поховання мертвих немовлят у римський період. Досить звична практика, яка спостерігалася і в інших гробницях у Вергіні", — підкреслює автор дослідження.

Результати дослідження означають, що тіло Філіпа II не виявлено. Хоча чоловік у Гробниці I, можливо, не є батьком Олександра Великого, дослідники впевнені, що він є старшим членом тієї самої царської родини.

Нагадаємо, чому археологи вже не сподіваються знайти могилу Олександра Македонського. Протягом багатьох років археологи ведуть пошуки могили легендарного полководця, але ще жодна спроба не увінчалася успіхом.