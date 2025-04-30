625 метров над пропастью: где находится самый высокий мост, "обнимающий" трещину Земли (видео)

Еще 30 лет назад в Китае был единственный мост высотой более 122 метров. Теперь три десятилетия спустя страна стала мировым лидером в строительстве сверхвысоких мостов. Новый мост, получивший звание самого высокого моста в мире, возвышается на поразительные 625 метров и простирается на впечатляющие 1420 метров.

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Об этом пишет IFLScience.

Местность китайской провинции Гуйчжоу сурова и изрезана оврагами, что располагает к строительству мостов гигантских размеров. В данный момент провинция готовится к открытию моста, который затмит все: мост Хуацзян Гранд-Каньон.

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Новый подвесной мост возвышается на поразительные 625 метров от ручья внизу, что сделало его самым высоким в мире. Однако высота — не единственная выдающаяся особенность моста, он также простирается на впечатляющие 1420 метров через каньон Хуацзян с поразительным отсутствием опорных стоек.

Строительство моста стало возможно благодаря подвесной конкуренции: массивные основные тросы свисают между возвышающимися пилонами и крепятся глубоко в земле на каждом конце, в то время как вертикальные подвески несут вес настила на эти натянутые тросы. В результате кажется, будто конструкция висит без какой-либо поддержки в воздухе, уравновешенная силами физики.

Отметим, что сегодня мост находится на самой последней стадии строительства, а его открытие планируется в июне 2025 года. Когда мост будет полностью готов, он официально затмит предыдущего рекордсмена — мост Эйпаньцзян, высота которого составляет головокружительные 565 метров.

По словам главного инженера проекта Чжана Шэнлиня, когда мост будет достроен и открыт, он станет невероятным суперпроектом, охватывающим "трещину Земли", а также продемонстрирует инженерные возможности Китая и укрепит цель Гуйчжоу стать туристическим направлением мирового класса.

На мосту Хуацзян Гранд-Каньон также планируют разместить туристический центр, рассказывающий историю строительства конструкции и древнюю геологическую историю каньона, который он пересекает. На мосту также планируют разместить стеклянный лифт, который будет поднимать туристов на вершину южной башни, где люди смогут посетить бар и кафе.

Инженеры отмечают, что массивные тросы моста покрыты несколькими слоями защиты и обработаны передовыми огнестойкими и антикоррозионными технологиями. Сообщается, что новая усовершенствованная система способна выдерживать температуру до 1100°C в течение 60 минут без каких-либо повреждений. Отмечается, что такие меры предосторожности учитывают наихудший сценарий — возгорание нефтяного танкера на мостовой палубе.

Невероятная высота моста также обусловлена географией: мост Гранд-Каньон Хуацзян и мост Бэйпаньцзян пересекают реку Бэйпань, которая петляет по драматической карстовой местности провинции Гуйчжоу. В результате регион полон глубоких оврагов и возвышающимися пиками.

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