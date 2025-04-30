625 метрів над прірвою: де розташований найвищий міст, що "обіймає" тріщину Землі (відео)

Ще 30 років тому в Китаї був єдиний міст заввишки понад 122 метри. Тепер три десятиліття потому країна стала світовим лідером у будівництві надвисоких мостів. Новий міст, який отримав звання найвищого моста у світі, височіє на дивовижні 625 метрів і простягається на дивовижні 1420 метрів.

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Про це пише IFLScience.

Місцевість китайської провінції Гуйчжоу сувора і порізана ярами, що сприяє будівництву мостів гігантських розмірів. Наразі провінція готується до відкриття моста, який затьмарить все: міст Хуацзян Гранд-Каньйон.

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Новий підвісний міст височіє на дивовижні 625 метрів від струмка внизу, що зробило його найвищим у світі. Однак висота — не єдина визначна особливість мосту, він також простягається на дивовижні 1420 метрів через каньйон Хуацзян з дивовижною відсутністю опорних стійок.

Будівництво мосту стало можливим завдяки підвісній конкуренції: масивні основні троси звисають між пілонами, що підносяться, і кріпляться глибоко в землі на кожному кінці, тоді як вертикальні підвіски несуть вагу настилу на ці натягнуті троси. У результаті здається, ніби конструкція висить без будь-якої підтримки в повітрі, врівноважена силами фізики.

Зазначимо, що сьогодні міст перебуває на останній стадії будівництва, а його відкриття планують у червні 2025 року. Коли міст буде повністю готовий, він офіційно затьмарить попереднього рекордсмена — міст Ейпаньцзян, висота якого становить запаморочливі 565 метрів.

За словами головного інженера проєкту Чжана Шенліня, коли міст буде добудовано і відкрито, він стане неймовірним суперпроєктом, що охоплює "тріщину Землі", а також продемонструє інженерні можливості Китаю і зміцнить мету Гуйчжоу стати туристичним напрямком світового класу.

На мосту Хуацзян Гранд-Каньйон також планують розмістити туристичний центр, що розповідатиме історію будівництва конструкції та давню геологічну історію каньйону, який він перетинає. На мосту також планують розмістити скляний ліфт, який підійматиме туристів на вершину південної вежі, де люди зможуть відвідати бар і кафе.

Інженери зазначають, що масивні троси мосту вкриті кількома шарами захисту та оброблені передовими вогнестійкими й антикорозійними технологіями. Повідомляється, що нова вдосконалена система здатна витримувати температуру до 1100°C протягом 60 хвилин без будь-яких пошкоджень. Зазначається, що такі запобіжні заходи враховують найгірший сценарій — загоряння нафтового танкера на бруківці.

Неймовірна висота моста також зумовлена географією: міст Гранд-Каньйон Хуацзян і міст Бейпаньцзян перетинають річку Бейпань, що петляє драматичною карстовою місцевістю провінції Гуйчжоу. У результаті регіон сповнений глибоких ярів і піднесених піків.

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