Астрономы сделали самые лучшие фотографии планет, которые рождаются вокруг звезд (фото)

Ученые получили самые четкие, самые подробные на сегодняшний день изображения молодых планетных систем, где планеты только начинают формироваться.

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Об этом пишет Space.

Астрономы получили новые удивительные фотографии молодых планетных систем, которые находятся на стадии формирования вокруг далеких звезд с помощью радиотелескопа ALMA. Эти изображения дают возможность увидеть самые ранние стадии формирования планет в 15 звездных системах. Фотографии показывают, где появляются планеты, как быстро они формируются и из каких материалов они состоят. Астрономы говорят, что эти данные могут помочь уточнить модели формирования и эволюции планет.

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Новые изображения были получены благодаря передовым методам визуализации. Эти методы уменьшают искажения и повышают четкость, повышая способность астрономов с большей точностью видеть процесс формирования планет, выявляя более тонкие структуры внутри протопланетных дисков. Эти диски, состоящие из пыли и газа, окружают молодые звезды. Считается, что вокруг молодого Солнца более 4,6 млрд лет назад также существовал протопланетный диск, в котором возникли все 8 планет Солнечной системы.

Астрономы получили новые удивительные фотографии молодых планетных систем, которые находятся на стадии формирования вокруг далеких звезд с помощью радиотелескопа ALMA Фото: space.com

Астрономы получили снимки молодых звездных систем, которые находятся в радиусе от нескольких сотен до 1000 световых лет от Земли. Вместо того чтобы полагаться на прямое обнаружение слабого света молодых планет, астрономы искали подсказки, которые эти миры оставляют в своем окружении, такие как пробелы и кольца в протопланетных дисках, вызванные их движением и гравитацией.

Первоначальный анализ изображений показывает, что эти протопланетные диски с все еще формирующимися планетами являются очень динамичными и хаотичными местами, которые уже содержат сложные структуры.

Основным результатом нового исследования является более лучшее понимание того, как крупные пылевые частицы собираются в кольца, то есть в предшественников планет, и как гравитация влияет на диски, что дает астрономам новый способ оценки массы, доступной для формирования планет.

Ученые говорят, что они обнаружили признаки того, что молодые планеты формируют диски, в которых они рождаются.

Как уже писал Фокус, зонд NASA обнаружил в недрах спутника Юпитера то, что сильно удивило астрономов. Астрономы сделали новые открытия, которые касаются атмосферы Юпитера, а также вулканической активности и внутренней структуры его спутника Ио, который является самым вулканическим телом в Солнечной системе.