Астрономи зробили найкращі фотографії планет, які народжуються навколо зірок (фото)

Вчені отримали найчіткіші, найдокладніші на сьогоднішній день зображення молодих планетних систем, де планети тільки починають формуватися.

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Про це пише Space.

Астрономи отримали нові дивовижні фотографії молодих планетних систем, які перебувають на стадії формування навколо далеких зірок за допомогою радіотелескопа ALMA. Ці зображення дають можливість побачити найбільш ранні стадії формування планет у 15 зоряних системах. Фотографії показують, де з'являються планети, як швидко вони формуються і з яких матеріалів вони складаються. Астрономи кажуть, що ці дані можуть допомогти уточнити моделі формування та еволюції планет.

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Нові зображення були отримані завдяки передовим методам візуалізації. Ці методи зменшують спотворення і підвищують чіткість, підвищуючи здатність астрономів з більшою точністю бачити процес формування планет, виявляючи більш тонкі структури всередині протопланетних дисків. Ці диски, що складаються з пилу і газу, оточують молоді зірки. Вважається, що навколо молодого Сонця понад 4,6 млрд років тому також існував протопланетний диск, у якому виникли всі 8 планет Сонячної системи.

Астрономи отримали нові дивовижні фотографії молодих планетних систем, які перебувають на стадії формування навколо далеких зірок за допомогою радіотелескопа ALMA Фото: space.com

Астрономи отримали знімки молодих зоряних систем, які знаходяться в радіусі від декількох сотень до 1000 світлових років від Землі. Замість того щоб покладатися на пряме виявлення слабкого світла молодих планет, астрономи шукали підказки, які ці світи залишають у своєму оточенні, як-от прогалини та кільця в протопланетних дисках, спричинені їхнім рухом і гравітацією.

Початковий аналіз зображень показує, що ці протопланетні диски з планетами, які все ще формуються, є дуже динамічними і хаотичними місцями, які вже містять складні структури.

Основним результатом нового дослідження є краще розуміння того, як великі пилові частинки збираються в кільця, тобто в попередників планет, і як гравітація впливає на диски, що дає астрономам новий спосіб оцінки маси, доступної для формування планет.

Вчені кажуть, що вони виявили ознаки того, що молоді планети формують диски, в яких вони народжуються.

Як уже писав Фокус, зонд NASA виявив у надрах супутника Юпітера те, що сильно здивувало астрономів. Астрономи зробили нові відкриття, які стосуються атмосфери Юпітера, а також вулканічної активності і внутрішньої структури його супутника Іо, який є найвулканічнішим тілом у Сонячній системі.