Пробирает до костей. Самую жуткую деревню в Англии терроризируют приведения: их секрет раскрыт

Сообщения о приведениях и паранормальных явлениях поступали десятилетиями, что сделало неприметную английскую деревню «самой наводящей ужас деревней в Англии» — этот титул поселение носит уже более 70 лет. Теперь один смелый ученый считает, что ему удалось узнать правду о таинственной деревне.

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Об этом пишет Daily Mail.

Легенды гласят, что английскую деревню Плакли преследуют более дюжины приведений, среди которых повешенный школьный учитель и кричащий из глиняного карьера человек. В новом исследовании доцент кафедры креативной экономики в Университете Западной Вирджинии, доктор Саймон Мортон заявляет, что ему наконец-то удалось разгадать тайну "самой жуткой деревни Англии".

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Истоки жутких приведений

В ходе исследования ученый изучил архив местных газет, записи о рождении, браке и смерти местных жителей, а также приходские документы. В результате ему наконец-то удалось собрать воедино истоки фольклора деревни — результаты указывают на то, что минимум 10 историй о приведениях в Плакли восходят к одному и тому же местному жителю.

Более того, минимум четыре истории о приведениях можно проследить до реальных событий, в том числе историю о "женщине с водяным крессом", которая трагически сгорела заживо в 1911 году.

Отметим, что история деревни Плакли заинтересовала доктора Мортона по ряду причин, как профессиональных, так и личных. Дело в том, что исследователь с самого детства был очарован историями о приведениях в Плакли. Предки его покойного отца были родом из этой деревни, а потому исследование, по сути, во многом является личным.

Самая жуткая деревня Англии

Деревня Плакли расположена на северной окраине Уилда между Мейдстоуном и Эшфордом. Изначально деревня представляла собой англосаксонское поселение и до сих пор может похвастаться несколькими историческими зданиями, в том числе и церковью, возведенной в 14 веке.

Английская деревня получила известность в 1990-х годах как место действия популярной телевизионной адаптации романа Герберта Эрнста Бейтса "Милые майские бутоны". Однако поселение также стало известным благодаря репутации "самой жуткой деревни Англии", в которой обитает от 10 до 17 призраков.

Место встречи приведений

В 1950 году деревне был присвоен титул самого посещаемого места призраками, в 1989 году титул также был подкреплен упоминанием в Книге рекордов Гиннеса, хотя фактической награды деревня так и не получила.

Исследование доктора Мортона показало, что 10 историй о приведениях Плакли были впервые записаны одним местным жителем Фредериком Сандерсом в самостоятельно изданных книгах об охоте за приведениями, а также упоминались им в письмах к прессе, газетных статьях и охоте за приведениями. В результате ученому удалось продемонстрировать, как один человек, увлеченный историями, смог сформировать репутацию целой деревни с помощью своего повествования.

Доктор Мортон также обнаружил, что минимум четыре истории можно проследить до реальных событий. Например:

в 1911 году Сара Шарп действительно сгорела заживо — она стала прототипом призрака женщины с водяным крессом;

Мэри Энн Беннетт покончила с собой в 1862 году и запомнилась как Леди Роуз-Корт;

Ричард Бриджленд погиб в результате несчастного случая на карьере в январе 1899 года и запомнился как "человек кричащий из глиняного карьера";

прототипом призрака повешенного учителя стал изготовитель бумаги по имени Генри Эдгар Мартин, покончивший с собой в 1919 году.

Ранее Фокус писал о том, что миллионы людей по всему миру верят в приведения, и теперь мы знаем, почему.