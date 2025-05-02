Пробирає до кісток. Найстрашніше село в Англії тероризують привиди: їхній секрет розкрито

Повідомлення про привидів і паранормальні явища надходили десятиліттями, що зробило непримітне англійське село "селом, що найбільше наводить жах, в Англії" — цей титул поселення носить уже понад 70 років. Тепер один сміливий учений вважає, що йому вдалося дізнатися правду про таємниче село.

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Про це пише Daily Mail.

Легенди свідчать, що англійське село Плаклі переслідують понад дюжину привидів, серед яких повішений шкільний учитель і людина, яка кричить із глиняного кар'єру. У новому дослідженні доцент кафедри креативної економіки в Університеті Західної Вірджинії, доктор Саймон Мортон заявляє, що йому нарешті вдалося розгадати таємницю "найжахливішого села Англії".

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Джерела моторошних привидів

Під час дослідження вчений вивчив архів місцевих газет, записи про народження, шлюб і смерть місцевих жителів, а також парафіяльні документи. У результаті йому нарешті вдалося зібрати воєдино джерела фольклору села — результати вказують на те, що щонайменше 10 історій про привидів у Плаклі сягають одного й того самого місцевого жителя.

Ба більше, щонайменше чотири історії про привидів можна простежити до реальних подій, зокрема історію про "жінку з водяним кресом", яка трагічно згоріла живцем 1911 року.

Зазначимо, що історія села Плаклі зацікавила доктора Мортона з низки причин, як професійних, так і особистих. Річ у тім, що дослідник із самого дитинства був зачарований історіями про привидів у Плаклі. Предки його покійного батька були родом із цього села, а тому дослідження, по суті, багато в чому є особистим.

Найжахливіше село Англії

Село Плаклі розташоване на північній околиці Вілда між Мейдстоуном і Ешфордом. Спочатку село було англосаксонським поселенням і досі може похвалитися кількома історичними будівлями, зокрема й церквою, зведеною в 14 столітті.

Англійське село здобуло популярність у 1990-х роках як місце дії популярної телевізійної адаптації роману Герберта Ернста Бейтса "Милі травневі бутони". Однак поселення також стало відомим завдяки репутації "наймоторошнішого села Англії", в якому мешкає від 10 до 17 привидів.

Місце зустрічі привидів

У 1950 році селу було присвоєно титул найвідвідуванішого місця примарами, 1989 року титул також був підкріплений згадкою в Книзі рекордів Гіннеса, хоча фактичної нагороди село так і не отримало.

Дослідження доктора Мортона показало, що 10 історій про привидів Плаклі були вперше записані одним місцевим жителем Фредеріком Сандерсом у самостійно виданих книжках про полювання на привидів, а також згадувалися ним у листах до преси, газетних статтях та полюванні на привидів. У результаті вченому вдалося продемонструвати, як одна людина, захоплена історіями, змогла сформувати репутацію цілого села за допомогою своєї розповіді.

Доктор Мортон також виявив, що мінімум чотири історії можна простежити до реальних подій. Наприклад:

1911 року Сара Шарп справді згоріла живцем — вона стала прототипом примари жінки з водяним кресом;

Мері Енн Беннетт наклала на себе руки 1862 року і запам'яталася як Леді Роуз-Корт;

Річард Бріджленд загинув унаслідок нещасного випадку на кар'єрі в січні 1899 року і запам'ятався як "людина, що кричить із глиняного кар'єру";

прототипом примари повішеного вчителя став виробник паперу, на ім'я Генрі Едгар Мартін, який наклав на себе руки 1919 року.

Раніше Фокус писав про те, що мільйони людей по всьому світу вірять у привидів, і тепер ми знаємо, чому.