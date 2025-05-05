Плещутся в ледяной толще воды до 80 лет: ученые наконец раскрыли секрет "женщин моря" (фото)

Новое исследование сосредоточилось на изучении физиологии Чеджу Хэне — знаменитых женщин-фридайверов в Южной Корее, которые продолжают покорять океан даже в 80 лет, не делая перерывов во время беременности или плохой породы. Ученые считают, им наконец-то удалось раскрыть их секрет.

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Об этом пишет Live Science.

Женщины моря

Группа женщин на крупнейшем острове Южной Кореи следуют уникальной традиции, которая обеспечивает их едой: они ныряют под воду на глубину около 10 метров без использования какого-либо оборудования.

Чеджу Хэне — переводится как "женщины моря" — начинают нырять за морепродуктами примерно в возрасте 15 лет, собирая морских ушек, морских ежей и осьминогов. По данным ЮНЕСКО, члены группы занимаются сбором рыбы до 7 часов в день в течение 90 дней в году. "Женщины моря" продолжают погружаться примерно до 80 лет, даже не делая перерыва во время беременности.

Исследователей заинтересовал этот феномен не только тем, что женщины погружаются и в пожилом возрасте, но и тем, насколько атлетично они это делают. В результате генетики из Университета Юты сосредоточились на том, чтобы раскрыть секрет "женщин моря".

Женщина-дайвер с острова Чеджудо несет морепродукты, выловленные во время погружения Фото: Melissa Ilardo

Ныряют независимо от температуры

По словам ведущего автора исследования, генетика из Университета Юты Мелиссы Илардо, ранее они с коллегами изучали другую популяцию людей, занимающихся фридайвингом для сбора морепродуктов: народ баджау, или "морские кочевники", в Индонезии.

Однако есть разница:

у тропического острова Индонезия вода теплая — около 26,7 градуса по Цельсию;

у берегов Чеджу вода может опускаться до 12,8 градуса по Цельсию — этого достаточно, чтобы вызвать гипотермию.

В ходе исследования ученые сосредоточились на понимании того, как "женщинам моря" удается погружаться в столь холодные воды, без последствий для здоровья. Известно, что фридайверы погружаются на глубину до 10 метров, как правило, на 30 секунд за раз.

Чтобы исследовать секреты переносимости холодной воды и выносливости дайверов, Илардо с командой сравнили генетику 30 хэне с острова Чеджу с генетикой 30 женщин с острова Чеджу, не занимающихся дайвингом, и 31 женщины с материковой части Южной Кореи.

Результаты указывают на то, что и хэне, и ныряльщики с острова Чеджу имели одинаковую генетическую структуру, которая заметно отличалась от их сородичей с материка. Ученые считают, что у жителей острова было близкое общее происхождение.

Хэне из Чеджу продолжают хорошо нырять в свои 80 лет и даже во время беременности Фото: Melissa Ilardo

Особый вариант гена

Команда обнаружила, что в сравнении с жителями материковой части, жители Чеджудо с гораздо большей вероятностью несли особый вариант гена саркогликана дзета, белка, связанного с чувствительностью к холоду. Этот белок находится в гладких мышцах, обеспечивающих непроизвольные движения, например, те, которые участвуют в кровообращении. Исследования показали, что он влияет на боль от холода, которую можно почувствовать, погрузив руку в ледяную воду. Ученые полагают, что изменение в этом гене, вероятно, может объяснить переносимость фридайверами холодной воды.

Около трети женщин с Чеджудо — как дайверов, так и не дайверов — несли вариант гена, который кодирует белок, называемый рецептором Fcγ IIA. Для сравнения, только 7% женщин с материка несли этот вариант.

Ученые обнаружили, что этот белок помогает регулировать то, как мышцы в оболочке кровеносных сосудов реагируют на воспаление. Предполагается, что этот вариант помогает ограничить воспалительные эффекты в кровеносных сосудах, он может снизить диастолическое артериальное давление.

Ученые проверили свою теорию с помощью имитации погружения. Реципиентов попросили задержать дыхание, погружая лицо в миску с холодной водой, что запускает рефлекс погружения. Этот рефлекс побуждает организм экономить кислород, замедляя частоту сердечных сокращений и сужая кровеносные сосуды, помогая обеспечить жизненно важные органы достаточным кровоснабжением

Результаты указывают на то, что у участников с Чеджу было более высокое общее артериальное давление, чем у участников с материка, и во время имитации погружения обе группы испытали более высокое диастолическое артериальное давление. Однако исследователи обнаружили, что наличие варианта гена Fcγ рецептора IIA связано со значительно более низким диастолическим артериальным давлением у участников Чеджу во время погружения.

Теперь ученые считают, что этот вариант гена, вероятно, может помочь защитить хэне Чеджу от осложнений, связанных с гипертонией, вызванной дайвингом, или высоким артериальным давлением, которое может быть особенно вредным во время беременности, предположила команда. Впрочем, по словам Илардо, эти гипотезы потребуют дополнительных исследований.

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